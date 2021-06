Commissario per bonifica discariche abusive in visita a Potenza

Roma, 4 giu. (askanews) - Si è appena conclusa la visita sul territorio lucano del Generale di Brigata dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, nominato lo scorso 31 Marzo in consiglio dei ministri, quale Commissario unico di governo per la realizzazione degli interventi di bonifica delle discariche abusive presenti nel nostro Paese, in merito alle sanzioni derivanti dalla sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nella tarda mattinata di oggi il Commissario, dopo numerosi incontri istituzionali, ha fatto visita alla sede potentina di Confindustria Basilicata, accompagnato dal presidente della Camera forense ambientale, Cinzia Pasquale. Ad accoglierlo il vice presidente, Salvatore De Biasio, il direttore generale, Giuseppe Carriero e il presidente della sezione Energia, Ambiente e Utilities, Michele Margherita. L'incontro si inserisce nell'ambito della visita istituzionale del Commissario che si è svolta ieri sul territorio lucano. "La collaborazione con l'Arma dei Carabinieri - ha dichiarato De Biasio - è per noi fondamentale per rafforzare la cultura della legalità e della sostenibilità ambientale come leva competitiva per lo sviluppo. Il riciclo e il riuso devono essere sempre più la base per la crescita di quei processi di economia circolare di cui tanto si parla in questi mesi: le discariche devono rappresentare sempre di più una soluzione residuale per ciò che davvero non è possibile rimettere nel circuito economico". "Le aziende che operano nel settore Energia e ambiente - ha aggiunto il presidente Margherita - sono da sempre in prima linea per lo sviluppo di un'economia sostenibile che attraverso le più avanzate tecnologie riesce a risolvere le criticità ambientali trasformando un problema in risorsa". "La presenza del Commissario Vadalà nel territorio Lucano è un segnale importante per il nostro territorio. Dobbiamo lavorare in stretta sinergia con le Istituzioni al fine di tutelare l'ambiente, promuovere il Benessere dei cittadini e valorizzare le aziende locali" dichiara Cinzia Pasquale Presidente della Camera Forense Ambientale. "Da poco, insieme a Confindustria, abbiamo lanciato un' appello rivolto a tutta la comunità Lucana, per avviare una nuova fase costituente per essere protagonisti della ripartenza. Abbiamo una grande opportunità, dobbiamo ripensare i nostri bisogni, le nostre necessità e ridefinire le nostre priorità" conclude Pasquale.