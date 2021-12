Comico Roberto Lipari positivo a Covid, ora sto meglio

(ANSA) - PALERMO, 23 DIC - "Non scenderò nei particolari, ma sì sono positivo! E no!…non sono asintomatico. Vi scrivo solo oggi, perché sto meglio e sono sicuro che il peggio è alle spalle. Eh sì passerò il #natale in quarantena…". Lo scrive sul suo profilo Facebook il comico palermitano Roberto Lipari, conduttore di 'Striscia la Notizia' con Sergio Friscia. "Mentre nella mia testa sono passate mille cose in questi giorni. Ma vi risparmio le più pessimiste e vi dico l'unico pensiero che mi sembra giusto condividere: quante volte si è scherzato sulla noia delle feste natalizie, dei parenti che non vedi mai perché manco sai chi sono, dei regali riciclati, i maglioni con i rombi, la tombola ecc… Volevo solo dirvi che da quarantenato tutto questo mi mancherà da morire". Poi aggiunge: "E mi fa pensare a tutta quella gente che passerà sola il Natale e anche in condizioni peggiori. Quindi siccome a volte diamo troppo per scontato ciò che abbiamo…in sintesi… quello che voglio dirvi è: Godetevi ogni attimo di questi giorni tutti voi che potete! Questi sono i migliori auguri che posso farvi. Amici miei, sperando di tornare più forte di prima e senza #covid … a tutti auguro: Buon Natale con affetto e a debita distanza dal vostro positivo", conclude. (ANSA).