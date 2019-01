'Come essere in zona di guerra', il racconto dalla Sea Watch

Roma, 27 gen. (AdnKronos) - "Siamo circondati dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera, sembra di essere in zona di guerra ma non siamo in guerra: c'è solo la pace di chi ha salvato vite umane". Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, fa parte del gruppo dei tre parlamentari che hanno organizzato il blitz sulla Sea Watch. Interpellato dall'AdnKronos, Fratoianni descrive una situazione di "grande difficoltà" e, al tempo stesso, di "totale assurdità. La situazione che abbiamo trovato è quella che ci aspettavamo: di grande difficoltà. Questa non è una nave che può ospitare per troppo tempo, ci sono problemi igienici per lo spazio piccolo in cui le persone sono costrette a vivere, situazioni provate - racconta -. Negate anche le visite mediche in quanto nessuno ha deliberato per consentirle. Siamo in condizione di isolamento, è una situazione inaccettabile". Il ministro dell'Interno Salvini non arretra e dice che avete violato la legge: "Noi abbiamo esercitato il nostro dovere e le nostre prerogative. Se c'è qualcuno che non rispetta le leggi - osserva Fratoianni - mi pare di potere dire che è il governo del nostro Paese che, in violazione di norme internazionali, non concede alle persone di sbarcare. In nome di una battaglia politica con l'Europa non si può giocare sulla pelle delle persone".La disobbedienza un''arma' per uscire dallo stallo? "Io e i miei colleghi abbiamo disobbedito ad un abuso. Con noi c'è anche il sindaco di Siracusa, una brava persona che difende la dignità delle persone e delle istituzioni. La situazione è del tutto assurda".