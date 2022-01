Perché la combinazione tra le varianti Delta e Omicron può determinare un gennaio catastrofico

Giocando con i traduttori automatici, una delle prime traduzioni che corrispondono all’abbinamento delle lettere greche omicron e delta, esattamente i nomi delle due varianti che in questo momento “comandano” il Covid in Italia, è “Oh, cavolo”. E magari non sarà il massimo della raffinatezza linguistica e Franco Montanari e Lorenzo Rocci, gli autori dei due dizionari della lingua greca più utilizzati nei licei classici potrebbero legittimamente storcere il naso.

Ma, le ultime notizie in arrivo dai report medici analizzati all’Istituto superiore di Sanità, al ministero della Salute e nelle corsie ospedaliere dicono proprio questo, concetti riassumibili in modo truce e un po’ volgare, ma efficace, con “Oh cavolo”. Magari con un punto esclamativo. Spiega Silvio Brusaferro, presidente dell’ISS, la voce più ufficiale a disposizione per parlare di numeri e della forza del contagio: "Anche in Italia c'è una rapida impennata nel numero dei nuovi casi di Covid come nel resto d'Europa".

A colpire, è soprattutto l’analisi anagrafica dei casi, con una crescita che riguarda soprattutto la fascia d'età fra i 20 e i 29 anni, seguita da quella che va dai bimbi di dieci anni agli adolescenti di diciannove e poi da quella fra i 30 e i 39 anni”. Ma è il dato successivo comunicato da Brusaferro quello che fa paura: “Cominciano ad essere coinvolte anche le fasce d'età più avanzate e questo è un elemento su cui occorre particolare precauzione".

Numeri, quelli sul fatto che i giovanissimi sono in questo momento i maggiori “contagiatori”, confermati anche da Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa, l’agenzia della Salute di Regione Liguria, che abbiamo scelto come chiave in queste settimane per il racconto del virus, anche e soprattutto in virtù dell’età media della popolazione, la più alta d’Italia, con la longevità che rende ancor più significativa l’analisi anagrafica del Covid. “Il driver dell’epidemia – spiega Ansaldi, che analizza ancor più nello specifico le diverse fasce d’età - continua a essere quello delle fasce più giovani, in particolare quelle fra i 6 e i 12 anni e quella fra i 13 e i 19 anni che hanno un tasso di incidenza cinque volte superiore rispetto a quella degli over 65”.

A mettere veramente paura è il mix fra le varie varianti ospedalizzate e tracciate.

E lo raccontano a più voci esperti di varie sensibilità, a partire da Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all'Università Cattolica e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza che spiega: "Mi preoccupa la combinazione tra Delta, Delta plus e Omicron che produrrà un gennaio catastrofico. La contemporanea presenza di varianti così contagiose ci dispone a un periodo in cui la curva dei contagi sarà esponenziale e la pressione sui sistemi sanitari sarà fortissima. Purtroppo il numero dei morti aumenterà in maniera importante".

E i numeri di questi giorni, stabilmente superiori ai 200 morti al giorno e con cifre di deceduti che non si vedevano da aprile scorso, fa capire che molto probabilmente Ricciardi sarà facile profeta. Per una serie di circostanze: dall’arrivo del freddo, dopo un inverno molto mite, che ha contribuito a tenere basso il virus, all’alto numero di No Vax che intasano le terapie intensive.

I numeri delle terapie intensive sono inequivocabili

Sempre per restare all’esempio della Liguria, spiega Giovanni Toti, che oltre a essere presidente della Regione è anche assessore alla Sanità: ”I numeri delle terapie intensive sono inequivocabili: dei 40 posti letto occupati oggi, 28 sono di persone non vaccinate, mentre nella maggior parte dei casi per le persone vaccinate si tratta di soggetti con comorbidità”. E infatti i numeri sull’efficacia del vaccino vanno di pari passo: “Il vaccino – spiega Toti, che vede realizzate a distanza di mesi alcune sue idee, come l’obbligo vaccinale per gli over 50 che predicava ad agosto e la ribellione alla dittatura dei tamponi, soprattutto per gli asintomatici - è l’unica arma che abbiamo contro questo terribile virus e anche i dati degli esperti ne confermano ancora una volta l’efficacia, che si mantiene superiore al 90% per evitare il decesso superando addirittura il 95% tra coloro che hanno ricevuto anche la dose booster”.

Che la settimana sia difficilissima per il “combinato disposto” fra omicron e delta lo spiega bene anche Angelo Gratarola, responsabile Dipartimento interaziendale regionale ligure di emergenza–urgenza, i pronto soccorso e le terapie intensive di tutti gli ospedali: “Si chiude una settimana difficile in termini di circolazione virale in tutta la Regione, che ha visto gli ospedali sottoposti a carico intenso, soprattutto per la media intensità, con necessità di conversione di posti letto di reparti di tipo medico”.

Concetto esplicitato da Matteo Bassetti, responsabile del Dipartimento Interaziendale regionale ligure di Malattie Infettive e direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, il più grande d’Europa: “Per le Malattie Infettive si chiude la settimana forse più difficile di questa quarta ondata, con un carico assistenziale che, dall’Epifania in poi, si è fatto progressivamente più pesante. Prova ne è che oggi il reparto di Malattie Infettive del San Martino è completamente pieno”. Circostanza che non si verificava da moltissimo tempo.

Numeri dei degenti alla mano, spiega Bassetti: “Dispiace rilevare come l’85% dei ricoveri di questa settimana siano stati rappresentati esclusivamente da persone non vaccinate, nelle quali la malattia decorre in maniera molto aggressiva. Siamo di fronte ad una circolazione ancora importante della variante Delta, così come anche di Omicron; un’infezione che, nei non vaccinati, richiede molto lavoro. Siamo di fronte al momento peggiore dell’anno per questa infezione, con molti contagi e molti ricoveri. La situazione nei vaccinati è invece molto diversa, con una malattia attenuata dagli effetti del vaccino, che richiede pochi giorni di ospedalizzazione”.

Ad aiutare, fortunatamente, c’è il farmaco Molnupiravir, in pillole, appena arrivato

Si tratta di un farmaco complementare rispetto ai monoclonali, indicato per la cura domiciliare del Covid. “È un medicinale che attendevamo con ansia – spiega Bassetti – visto che il Policlinico San Martino era stato l’unico centro italiano ad aver arruolato un paziente. Nelle prossime ore inizieremo la somministrazione, in modo più diffuso e sempre appropriato. Non ho dubbi che, grazie alla collaborazione fin qui realizzata con i medici di medicina generale, non ci saranno problemi anche con questo nuovo farmaco”.

Che poi è la traduzione scientifica, stavolta, di omicron sommato a delta.