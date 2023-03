Colpo alle cosche Piromallo e Molè: tra i 49 arrestati c'è anche un prete. L'intercettazione choc

Un colpo durissimo a due delle cosche più attive e pericolose della piana Gioia Tauro: 49 persone sono finite agli arresti a seguito di un'operazione scattata all'alba di oggi che ha portato, nel dettaglio, 34 persone in carcere e 15 ai domiciliari. Tra questi ultimi c'è anche un finanziere, Salvatore Tosto, di 49 anni, e un sacerdote, don Giovanni Madafferi, parroco della chiesa "Santa Maria Assunta" di Castellace. L'operazione denominata "Hybris", coordinata dalla Dda di Reggio Calabria ed eseguita dai carabinieri, riguarda le cosche Piromalli e Molè di Gioia Tauro, due dei gruppi storici della 'ndrangheta. In tutto gli indagati sono 59 e 1 milione di euro il valore dei beni sequestrati.

Il finanziere è accusato assieme alla moglie di aver rivelato a Cosimo Romagnosi, ritenuto esponente della cosca Piromalli, l'esistenza di un'indagine a suo carico. Mentre don Madafferi è accusato di aver attestato "falsamente, in certificati destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria, qualità personali, rapporti di lavori in essere o da instaurare relativi ad un soggetto imputato che avrebbe in tal modo dovuto beneficiare dell'affidamento in prova".

Facciazza costituì la Commissione "bilaterale" per le stragi

Agli arresti domiciliari con l’accusa di estorsione sono finite anche Maria Martino e Grazia Piromalli, rispettivamente moglie e figlia del boss Pino Piromalli, detto "Facciazza", in libertà dal maggio 2021 dopo aver scontato 22 anni di carcere al 41 bis, il quale, secondo quanto si legge negli atti dell'inchiesta, "aveva composto la 'commissione' costituitasi per decidere se la 'ndrangheta calabrese avrebbe dovuto partecipare o meno alle stragi di Stato attuate dalla mafia siciliana" e nel corso della quale il boss votò attraverso Nino Pesce detto "Testuni" a favore delle stragi. Il fatto inquietante emerge da un'intercettazione registrata il 17 gennaio 2021 dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta.

La voce che viene registrata è quella di Francesco Adornato, detto "Ciccio u biondu", non indagato nell'inchiesta ma considerato un "navigato esponente della 'ndrangheta". L'uomo, che ha 72 anni, era stato condannato in via definitiva per mafia negli anni novanta e "dunque proprio nel periodo di attuazione della cosiddetta strategia stragista". Dalle intercettazioni emerge chiiaramente il legame tra la le cosche siciliane e quelle calabresi, che disegnano uno scenario storico lungo oltre trent'anni e che apre un ulteriore scorcio sulle alleanze tra le diverse matrici mafiose nei primi anni novanta.

Preminente ruolo della 'ndrangheta nelle stragi

A Giuseppe Ferraro, suo interlocutore nell'intercettazione, finito oggi in manette, "Ciccio u biondu" disse che "la commissione si era riunita presso il resort 'Saionara' sito a Nicotera e che era presente Pesce ed era assente Pino Piromalli ma che quest'ultimo aveva conferito a Pesce il mandato a rappresentarlo". Sempre nella stessa conversazione, il settantaduenne ha spiegato che "Pesce, in proprio ed in nome e per conto di Piromalli, aveva votato a favore della partecipazione alle stragi anche da parte della 'ndrangheta". Il boss di Limbadi Luigi Mancuso, invece, "avrebbe votato contro" le stragi che "erano dirette all'eliminazione del regime di carcere duro". Stando al riassunto di quell'intercettazione tra Adornato e Ferraro, all'epoca, "si progettava di arrivare ad assassinare un ministro e fare un colpo di Stato".

"La conversazione - scrive il gip nell'ordinanza - conferma quanto emerso nella sentenza ''Ndrangheta stragista', mettendo in luce il preminente ruolo svolto, nel panorama criminale italiano e non solo calabrese, dalla 'ndrangheta durante la stagione delle stragi".

I reati contestati

La pm Paola D’Ambrosio, titolare dell'inchiesta, contesta numerosi reati: dall’associazione a delinquere di stampo mafioso al concorso esterno con la ‘ndrangheta passando per due tentati omicidi, numerose estorsioni, porto e detenzione di armi comuni e da guerra, danneggiamento seguito da incendio, turbata libertà degli incanti e importazione internazionale di droga.