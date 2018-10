Colpo dei carabinieri al clan Triassi di Ostia: 42 arresti

Roma, 23 ott. (askanews) - Blitz dei carabinieri del Gruppo di Ostia questa mattina nel Lazio, Campania, Toscana, Lombardia con quarantadue arresti tra gli uomini del clan Triassi di Ostia, storicamente contrapposto a quello della famiglia degli Spada. Le accuse, a vario titolo, sono: associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti; sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione illegale di armi, minacce e ricettazione.Al vertice dell'organizzazione criminale è stato individuato un anziano malvivente - già elemento apicale dell'organizzazione criminale nota come 'Banda della Marranella', operante nella periferia Est della Capitale - e, in posizione immediatamente subordinata, due criminali (in passato ritenuti contigui al "Clan dei Triassi").Sequestrati anche beni mobili e immobili tra Roma, Ostia ed Acilia, per un valore complessivo di circa 2 (due) milioni di euro.Ulteriori particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, piazza S. Lorenzo in Lucina 6, alla presenza del Procuratore Aggiunto di Roma Michele Prestipino.