Colpito da acido durante lite con moglie, è grave

(ANSA) - BRINDISI, 03 AGO - Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito al busto a causa di ustioni provocate da acido muriatico. A quanto ricostruito dalla polizia, sarebbe stato aggredito dalla moglie al culmine di una lite avvenuta per strada, al rione Commenda di Brindisi. Le sue condizioni sono gravissime: è ricoverato in prognosi riservata al Perrino. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile della questura di Brindisi. Anche la donna ha necessitato di cure mediche per ustioni alle mani. I fatti si sono verificati poco dopo le 19. La scena è stata ripresa dalle telecamere di attività commerciali della zona. I due si trovavano in un'automobile. L'uomo è corso fuori dalla vettura per chiedere aiuto in un negozio di casalinghi. È stato soccorso da passanti. La donna è stata raggiunta in auto dalla polizia. A quanto si è appreso, sono scattate per lei le procedure anti covid perché le è stata rilevata una temperatura corporea elevata. (ANSA).