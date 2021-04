Come cambiano i colori delle regioni dopo Pasqua: chi rimane in rosso e chi guadagna l’arancione

Dal 3 al 5 aprile (come prevede già l'attuale decreto) tutta Italia sarà in zona rossa, come a Natale. Ma cosa succederà dopo Pasqua? Attualmente Lombardia, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Puglia hanno dati da zona rossa, perciò presumibilmente dovranno sottostare a misure più restrittive anche dopo le feste. Diversa la situazione della Campania.

Regioni in zona rossa

Questa settimana in zona rossa ci sono 12 le regioni (compresa la provincia autonoma di Trento). Di queste, otto hanno al momento dati di incidenza dei contagi al di sopra della soglia critica (sopra la soglia critica di 250 nuovi positivi settimanali ogni 100mila abitanti) . E perciò nel monitoraggio settimanale di venerdì 2 aprile, nonostante un trend in calo costante (con l’eccezione di Valle d’Aosta e Puglia) molto probabilmente registreranno numeri ancora da lockdown. Si tratta di Valle d’Aosta (434), Friuli Venezia Giulia (342), Piemonte (337), Emilia Romagna (302), Puglia (310), Lombardia (275), Toscana (260), Marche (257). Al momento mancano ancora i dati di oggi ma se non ci saranno novità sostanziali le ordinanze del ministero della Salute dovrebbero confermare in queste regioni il colore rosso per almeno altre due settimane, fino al 20 aprile.

Regole da zona rossa

Non si potrà circolare neanche all'interno del proprio comune ma è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi in ambito regionale in massimo due persone più i minori di 14 anni conviventi per andare a trovare parenti o amici. E' inoltre sempre possibile svolgere attività motoria, ma solo in prossimità della propria abitazione, e attività sportiva all'aperto in forma individuale

Dal rosso all’arancione

Le altre quattro (Campania, Calabria, Veneto e provincia di Trento) hanno dati attualmente al di sotto della soglia di allarme. Ma solo la Campania, in base alle regole attuali, può passare dal 7 aprile in fascia arancione. E questo perché si tratta dell’unica regione rossa che, a differenza di tutte le altre, anche nello scorso monitoraggio del 26 marzo aveva numeri “arancioni”.

Regioni in arancione

Dopo le feste quasi sicuramente non rischiano il lockdown e resteranno in arancione la provincia autonoma di Bolzano, Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, e Sicilia.

Niente zona gialla

Fino al 30 aprile tutta Italia sarà in zona arancione o rossa. Il Comitato tecnico scientifico ha più volte sottolineato che le misure previste per le zone gialle hanno dimostrato "una capacità di contenere l'aumento dell'incidenza ma non la capacità di ridurla". Il decreto prevede però una verifica a metà aprile: se la situazione epidemiologica lo consentirà, si valuterà la possibilità che le zone dove la diffusione del virus è più contenuta possano tornare in giallo e, dunque, procedere ad alcune riaperture, in particolare di bar e ristoranti, cinema e teatri.

La normativa in vigore

In base a quanto previsto dalla normativa, infatti non solo è obbligatorio rimanere nella fascia di maggior rischio (rosso) per almeno due settimane ma, per venire riclassificati, è obbligatoria la "permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive". I provvedimenti anti-Covid in vigore (Dpcm 2 marzo 2021 e decreto legge 13 marzo 2021) scadono il 6 aprile. Le ordinanze di venerdì 2 aprile sui cambi di colore saranno adottate in base alle regole attuali. Regole tutte confermate dal nuovo decreto anti-Covid in vigore dal 7 aprile. Con la “sospensione” delle zone gialle. E il passaggio automatico in zona rossa non solo delle regioni con Rt sopra 1,25 ma anche di quelle dove l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.

Possibili deroghe

Per quelle Regioni in arancione che però avranno dati da zona gialla sono previste possibili deroghe in base all'andamento dei dati su contagi e cifre sulle somministrazioni del vaccino, in particolare alla popolazione anziane fragile. Dunque un eventuale ritorno al giallo solo per quei territori con dati epidemiologici bassi e numeri alti delle inoculazioni.