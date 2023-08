Collisione tra la nave Moby Sharden e il peschereccio: ci sono tre indagati

La Guardia costiera di Olbia ha depositato oggi la relazione sulla collisione avvenuta la notte del 10 agosto tra la nave passeggeri Moby Sharden diretta a Livorno e il peschereccio Alemax II, al largo della costa di Golfo Aranci, vicino all'isolotto di Capo Figari, nel nord Sardegna. Il pubblico ministero della procura di Tempio Pausania Gregorio Capasso e il collega Mauro Lavra, avrebbero già iscritto tre persone nel registro degli indagati: i comandanti della Sharden e del peschereccio e uno degli ufficiali che si trovava sulla plancia della Moby al momento dell'incidente.

Tre indagati

Nei prossimi giorni i pm della Procura di Tempio Pausania sentiranno gli indagati per ricostruire dettagliatamente l'incidente e valutare il comportamento tenuto dai comandanti e dagli ufficiali. Lo scontro tra il traghetto Moby Sharden e l'Alemax II è avvenuto in piena notte. Nell'impatto il peschereccio con a bordo il comandante Mario Langiu e Mandi, il marinaio di 41 anni senegalese ancora disperso, è andato in frantumi, affondando. Il comandate è stato salvato da una barca a vela e non ha riportato ferite gravi.

Gli inquirenti, da quanto si apprende, stanno lavorando per accertare il corretto funzionamento dei dispositivi in dotazione a bordo delle imbarcazioni, in particolare del traghetto Moby, come il radar, e di altre apparecchiature.

Per tutta la giornata di oggi sono proseguite le ricerche del marinaio disperso. In azione motovedette ed un elicottero dell'Aeronautica Miliare. Purtroppo nonostante tutto lo specchio di mare in cui sono stati trovati i resti dell'Alemax II sia stato passato al setaccio, non è stata trovata alcuna traccia del marinaio e le speranze di trovarlo in vita sono pressoché nulle. Nelle ricerche potrebbe nelle prossime ore essere coinvolta anche la Marina Militare.