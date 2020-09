Ragazzo ucciso: 3 dei 4 arrestati restano in carcere. Uno di loro picchiò un agente, i fratelli Bianchi cacciati dalla palestra

Il gip di Velletri ha convalidato l'arresto per concorso in omicidio preterintenzionale per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi e per Mario Pincarelli. Restano in carcere 3 delle 4 persone arrestate per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso nel corso di una rissa la notte tra sabato e domenica. Uno dei 4 ragazzi arrestati ha invece ottenuto la detenzione domiciliare. Si tratta di Francesco Belleggia che nel corso dell'interrogatorio di garanzia avrebbe detto di avere visto uno dei fratelli Bianchi colpire Willy.

Chi sono i 4 arrestati

Le testimonianze di chi ha conosciuto i 4 narrano di una vita fatta di violenza e soprusi. La morte di Willy, raccontano a Colleferro cittadina di 22mila anime a sud di Roma, è avvenuta per mano di picchiatori di professione. Ragazzi sbandati con il culto della violenza pura. Inoltre i fratelli Bianchi praticavano, ma in modo estremo, la Mixed Martial Arts. e hanno precedenti e lesioni

L'agente: "Pestato da Pincarelli"

“La mia unica colpa è quella di avergli detto di indossare la mascherina". L'agente della municipale di Artena Sandro Latini, ha raccontato al Corriere della Sera, come il 21 agosto sia stato picchiato da Mario Pincarelli. "Stavamo facendo i controlli anti-Covid in piazza De Angelis quando", racconta l'agente, "Pincarelli mi ha prima spinto in terra e picchiato urlando sei una m.... perché gli avevo detto che era obbligatorio indossare il dispositivo di sicurezza".

I Bianchi cacciati dalla palestra

I fratelli Bianchi invece li conoscono bene alla palestra Volsca, uno dei centri di boxe più noti dei Castelli Romani. "I fratelli Bianchi? Sì li conosciamo. in particolare Gabriele, ma è rimasto iscritto da noi solo un anno. Era il 2018 poi lo abbiamo gentilmente invitato a lasciarci; all'altro, Marco, il più piccolo non lo abbiamo tesserato", così racconta al Messaggero Angelo Feuda uno degli allenatori della palestra e istruttore di pugilato dal 1988. "Perché tutti sapevano qui in paese e nell'area dei Castelli romani che sono violenti che, insomma, non rispettano i principi veri del pugilato e delle arti marziali che non prevedono attacchi ma lealtà e difesa. Lui saltava gli allenamenti, arrivava in ritardo, si applicava come voleva lui e per me questo era impensabile".

Marco Bianchi e la rissa sul rig

Un episodio su tutti racconta ancora Feuda. "Marco Bianchi nella sua attività di boxeur nella Mma fece parlare di sé nel dicembre del 2019 in occasione di uno dei match a cui partecipò come professionista per un evento di Arena 27 a Roma contro lo sfidante Giordano Spalletti, atleta della Legio' s team del campione internazionale e star della tv Alessio Sakara. Lo mise ko, ma l'esultanza fu decisamente scomposta. Sul ring salirono i suoi amici, la sua gang, a umiliare e a farsi selfie mentre l'altro atleta era a terra stordito. Un episodio che finì in rissa, con Sakara che sebbene non fosse all'angolo ma sugli spalti, fu costretto a salire sul quadrato per calmare gli animi e difendere il suo atleta messo a terra e umiliato".

La versione di due supertestimoni

Due amici del gruppo dei quattro arrestati nella loro ricostruzione dell’intera sera di sabato scorso fatta agli inquirenti hanno accusato Belleggia aver colpito Willy con un calcio “da karate”, al volto. Se confermate dalle indagini dei carabinieri, queste dichiarazioni serviranno a ridefinire le responsabilità dei fratelli Bianchi. I due testimoni hanno riferito ai carabinieri di due liti distinte fra i due gruppi di ragazzi. La prima lite tra il gruppo di Colleferro e quello di Artena di cui faceva parte anche Mario Pincarelli e Francesco Belleggia comincia tre ore prima dell’uccisione del 21enne. A scatenare la faida a parte la rivalità tra i due paesi distanti solo 8 chilometri anche un commento non-neutro sotto la foto di una ragazza sui social. All’inizio sono solo frasi e sguardi minacciosi. I fratelli Bianchi sono assieme ai due testimoni e a una quinta persona che era alla guida del Suv degli arrestati e per questo è indagata anche se non è sceso e non ha partecipato alla rissa). Con quest’ultimo i due fratelli lasciano il pub prima degli altri. Sul posto restano i futuri testimoni dello scontro e, separati con la propria comitiva, Belleggia e Pincarelli.

La rissa

Improvvisamente Pincarelli ha riacceso lo scontro. Ha avvicinato la comitiva rivale e ha chiesto una sigaretta a uno dei ragazzi di Colleferro. Quando questo ha detto di non averne, lui ha preso il pacchetto vuoto che l’altro gli aveva appena mostrato e glielo ha infilato in bocca. Impossibile non reagire. La rissa è stata inevitabile. A quel punto uno dei due testimoni ha avvertito Gabriele e Marco Bianchi: "Venite, sta succedendo un casino". I due fratelli esperti di Mma sono arrivati subito a difesa degli amici. I testimoni riferiscono di spintoni e qualche schiaffo, molti avversari di Belleggia e Pincarelli si sono dati alla fuga. Nel primo scontro due amici di Willy hanno riportato ferite guaribili in 10 giorni.

La morte di Willy

Sul posto, nel frattempo, è arrivato anche Willy che appena ha visto il suo amico, Federico Zurma, in difficoltà si è messo in mezzo e ha cercato di fare da paciere ma è caduto quasi subito colpito forse da una manata di Marco Bianchi. Il 21enne di origini capoverdiane ha provato a rialzarsi sulle braccia, ma Pincarelli gli ha dato un pugno al capo, mentre Belleggia gli ha sferzato un calcio "da karate" al volto. Un dettaglio, questo, riportato anche in altre testimonianze raccolte dai carabinieri. Belleggia è in effetti un karateca: nel suo interrogatorio ha detto di non aver colpito il ragazzo, accusando implicitamente gli altri del gruppo. Tra tante versioni contrastanti un fatto è comunque certo Willy in quel secondro scontro ha perso la vita.

