Chi è Francesca Colavita, la ricercatrice precaria a 1500 euro al mese che ha isolato il Coronavirus

Anche l'Italia ha isolato il coronavirus, il temibile agente partito dalla Cina dove ha infettato migliaia di persone. La notizia rimbalza di sito in sito, mentre il livello di allerta e il protocollo deciso dalle organizzazioni sanitarie internazionali è adottato da quasi tutti i governi del mondo. L'importante operazione scientifica alla base di qualunque attività di ricerca successiva che possa portare a un possibile vaccino è stata compiuta da un team dell'Istituto Spallanzani, composto da ricercatrici (più del 90 per cento) e ricercatori che, inevitabilmente, hanno conquistato le prime pagine dei giornali. E che accendono un faro sul disperato mondo della ricerca italiana. Repubblica intervista una delle tre scienziate - la capa del team è Concetta Castilletti - che hanno ottenuto l'importante risultato, Francesca Colavita, in forze in uno dei laboratori di biocontenimento livello 3 dello Spallanzani, un livello sotto quello dove qualche anno fa il team del quale faceva parte isolò il virus Ebola.

Molisana, 31 anni, è lei che materialmente ha manipolato provette e agenti patogeni e portato a casa il risultato, anche se non smette di definirlo "un lavoro di squadra". Da due settimane compie test diagnostici sul coronavirus e lo fa con dedizione in giornate di lavoro interminabili. La verità è che lei è lo specchio delle difficoltà della ricerca made in Italy, come racconta lei stessa. "La ricerca è importante per una nazione, e sarebbe bene fare investimenti a lungo termine per quello che riguarda i lavoratori", dice iprovando a illustrare il paradosso italiano.

Ricercatrice precaria pagate 1500 euro al mese

Sono argomenti dei quali molto si è parlato negli anni, ma ogni volta stupisce che nulla sia cambiato. "Sono sei anni che lavoro per lo Spallanzani, prima con un co.co.co, ora con un contratto annuale. Guadagno sui 20 mila euro all’anno", circa 1500 euro al mese, dice alla giornalista che la interroga sul suo trattamento economico. L'immagine è impietosa.

Qualcuno dagli uffici regionali negli ultimi giorni ha avanzato la necessità di dare stabilità al lavoro di queste ricercatrici, appassionate e infaticabili. Accompagnate da non poche critiche indirizzate alla politica, per via dei finanziamenti per la ricerca e l'Università sempre più scarsi. Tanto che nel 2018 la direttrice generale dello Spallanzani, Marta Branca, in un'intervista al Tempo lamentava "rimborsi inferiori per le prestazioni effettuate per Hiv e Tubercolosi", ma anche per i mancati "finanziamenti per la ricerca che fanno i nostri medici: ai policlinici universitari vengono riconosciuti, ma a noi no".

Sulla sua possibile stabilizzazione, dice: "A quanto so i dirigenti erano già interessati a farlo. Spero sia così, ma questo è un settore in cui si lavora per passione". E precisa: "È il motivo per cui, benché il pensiero ci sia, non voglio andare all’estero. Mi piace quello che faccio e dove lo faccio. Ma in Italia è dura, capisco quelli che se ne vanno. Spero davvero che la situazione migliori", dice la scienziata. L'isolamento dei virus potrebbe accelerare il processo. "L’Italia deve dare più dignità ai ricercatori", chiosa Colavita. "Mi auguro che questa occasione possa contribuire a far vedere la ricerca in modo diverso".