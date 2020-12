Lotteria degli scontrini, ecco come ottenere il codice indispensabile per giocare. Premi fino a 5 milioni

Hanno preso il via le procedure per la lotteria degli scontrini. Sull'apposito sito lotteriadegliscontrini.gov.it sarà possibile registrarsi per ottenere il 'codice lotteria', (un codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale) da presentare in cassa a ogni pagamento con carte e bancomat per partecipare alle estrazioni.

Premi fino a 5 milioni

La partecipazione è gratuita, basta appunto munirsi dell'apposito codice, composto da 8 caratteri, nella sezione 'partecipa ora'. Una volta generato, si legge sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il codice potrà essere stampato su carta o salvato su dispositivo mobile (telefoni cellulari, smartphone, tablet, ecc.) e mostrato all'esercente. Previste estrazioni settimanali, mensili e annuali, con premi anche per gli esercenti che possono arrivare a 5 milioni per l'estrazione annuale.

Partirà il primo gennaio

La riffa, più volte rinviata negli ultimi anni, partirà dal 1 gennaio 2021. La lotteria, uno degli strumenti messi in campo dal governo per la lotta all’evasione, doveva debuttare il 7 agosto scorso, ma l’emergenza legata alla pandemia di Covid-19 aveva mandato all’aria i programmi. Il giorno del debutto è stato spostato dall’articolo 141 del Decreto Rilancio al 1° gennaio 2021, data la cui attesa viene scandita quotidianamente dal countdown che appare sul sito online predisposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.