Clima, l'onda verde dei #FreedaysForFuture invade anche Napoli

Napoli, 15 mar. (askanews) - L'onda verde dei #FreedaysForFuture si è riversata anche tra le strade di Napoli. Migliaia di studenti, docenti e ambientalisti sono scesi in piazza per levare la propria voce conto i cambiamenti climatici nell'ambito del "Global Strike for Future", la manifestazione planetaria ispirata dalla sedicenne svedese Greta Thunberg, candidata al Nobel per la Pace.Secondo la Rete degli Studenti Medi e l'Unione degli universitari, tra gli organizzatori della giornata, sono centinaia di migliaia, forse un milione in tutta Italia, gli studenti scesi in piazza per chiedere un futuro sano e salvare il nostro pianeta senza perdere più tempo.Accanto agli studenti, stavolta, sono scesi in piazza anche tantissimi insegnanti per ribadire che "non esiste un piano B" e la salvaguardia dell'ambiente è l'unica via per garantire la sopravvivenza del genere umano.