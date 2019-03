Clima, migliaia in piazza anche a Palermo per tutela ambientale

Palermo, 15 mar. (askanews) - Anche a Palermo migliaia di studenti sono scesi i piazza per manifestare contro la crisi climatica e il riscaldamento globale, per il "Global strike for future" che nasce dall'invito di Greta Thunberg, la 16enne svedese con la sindrome di Asperger che dal 20 agosto del 2018, ogni venerdì, manifesta davanti al Parlamento di Stoccolma per protestare contro "l'indifferenza della politica sulle mutazioni che stanno stravolgendo l'ecosistema terrestre".Come nel resto del Paese, in tutta la Sicilia sit-in hanno visto la partecipazione di studenti, volontari e ambientalisti a Palermo, Catania, Caltanissetta, Enna, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Corleone, Capo d'Orlando, Messina e Scicli.A Palermo il corteo è partito da piazza Verdi e ha raggiunto Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea Regionale Siciliana. Al corteo di Palermo presente anche uno spezzone studentesco dei licei Umberto I, Cassarà e Benedetto Croce. Sullo striscione portato in corteo dagli studenti si leggeva "Tutti a Roma il 23 marzo. Marcia per il clima". Anche da Palermo, come da più parti della Sicilia, partiranno dei bus organizzati per l'occasione.