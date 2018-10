Claviere, Salvini posta video con 'nuovo caso' polizia francese

Roma, 19 ott. (askanews) - Un'auto della polizia francese a Claviere, al confine tra Italia e Francia, dalla quale vengono fatti uscire tre probabili migranti che poi se ne vanno. L'auto riparte con i soli gendarmi francesi a bordo e si allontana verso il Paese transalpino. E' quanto si vede in un video (preannunciato) postato su Twitter dal vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Prima del video appare la data di oggi, 19 ottobre, e l'ora, 9:30. In coda, una scritta avvisa: "Testimoni del luogo affermano che queste scene si ripetono da agosto". E poi: "Basta prese in giro! L'Italia chiede spiegazioni. Macron, rispondi!"."Girato questa mattina a Claviere, sul confine Italia-Francia. Anche questa auto della polizia francese aveva sbagliato strada??? Macron, rispondi!" incalza Salvini nel testo del post che accompagna il video.