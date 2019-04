Il figlio di Gigi D’Alessio denunciato dalla Colf. Chiamata in udienza anche la ex compagna Nicole Minetti

La ex domestica accusa Claudio D’Alessio, il figlio di Gigi D’Alessio, di averle fatto passare un periodo “da incubo” quando faceva la colf a casa sua. Almeno questa è la sua verità. La donna, Halina, quarantenne ucraina, ha raccontato in aula, in Tribunale a Roma, perché l’ha portato davanti al giudice per lesioni e violenza privata.

“Non mi pagava da mesi - avrebbe raccontato, stando a quanto si legge sul Messaggero.it. - E quando perdeva le staffe alzava anche le mani. Non ce la facevo più”. Avrebbe inoltre raccontato di minacce, stando alla sua versione, ricevute.

Sarà ascoltata anche Nicole Minetti

Per la prossima udienza è previsto che “saranno ascoltati l’imputato, Claudio D’Alessio, e l'allora sua convivente, Nicole Minetti, già consigliere regionale della Lombardia ed ex igienista dentale vicina a Silvio Berlusconi”.

La vicenda per la quale la donna si è rivolta al giudice risalirebbe al novembre 2014. Secondo quanto si legge sul quotidiano romano, e stando alla ricostruzione del Pm Mario Dovinola, Claudio D’Alessio avrebbe maltrattato la domestica dopo un acceso diverbio con la compagna di allora. Questo dopo che la colf l’aveva invitato ad abbassare i toni.

"Strattonata"

Dopo l’avrebbe buttata fuori di casa. “Ha provato a lanciarmi una sedia”, avrebbe raccontato la donna nella denuncia. Aggiungendo che poi l’avrebbe “strattonata e sbattuta contro il muro, buttandomi la valigia fuori casa”. Questo solo perché lei le avrebbe "chiesto l’ultimo stipendio". “Non mi pagava e maltrattava”, avrebbe spiegato la domestica.

In suo soccorso sarebbe arrivato un precedente datore di lavoro – scrive ancora il giornale – che ha testimoniato in aula. Condotta al pronto soccorso Halina, che nel processo in corso è assistita dal legale Francesco Di Ciollo, avrebbe avuto “una prognosi di tre giorni, divenuti 23 per gli stati d'ansia”.

Nella denuncia la domestica avrebbe anche specificato di “essere stata costretta pure a lavorare in nero, a stare a disposizione sempre, a dormire in una mansarda senza armadio e senza porta e ad attenersi al divieto di consumare pasti in casa”.

La difesa di Claudio D'Alessio

Claudio D’Alessio si sarebbe difeso da ogni accusa sostenendo: “Mi ha denunciato per i soldi. Non l’ho mai sfiorata con un dito”. Come riporta il Messaggero intanto avrebbe “perso la causa di lavoro”. Adesso a breve arriverà la sentenza sui maltrattamenti. Agli atti del processo sarebbero finite anche delle foto con i lividi riportati dalla donna a seguito degli strattonamenti.

Sarà ora il giudice a stabilire la realtà dei fatti e decidere chi ha ragione.