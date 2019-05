Incastrati tra il motore e l’abitacolo: ecco dove la polizia ha trovato 4 immigrati clandestini

Erano in 4, tra cui una ragazzina di 15 anni, nascosti in spazi angusti delle auto per eludere i controlli. Un viaggio drammatico e disperato. Partenza dal Marocco, arrivo previsto in Spagna. Gli immigrati clandestini sono stati però scoperti alla dogana di Beni-Enzar dagli agenti che hanno trovato i nascondigli dove erano, in pratica, incastrati. Tra il motore e l’abitacolo, in doppi fondi dove respiravano con difficoltà. La Guardia Civile ha smontato le automobili e messo in salvo i 4 clandestini.

LE IMMAGINI