A Civitavecchia attivato il controllo anti Covid per chi arriva dalla Sardegna

Di qua il Lazio, di là la Sardegna: unite dal Tirreno, separate nella guerra dei numeri sui flussi di contagi che dalla movida della Costa Smeralda si spostano verso la Capitale e il suo territorio. Con Civitavecchia, dove arrivano continuamente navi e traghetti, che chiede controlli e l'amministrazione regionale sarda che rifiuta la nomea di 'isola degli untori'. "Lockdown per noi? Credo sia uno scherzo, altrimenti saremmo all'assurdo" taglia corto il governatore Christian Solinas. Per il Lazio, sostengono da questa parte del mare, parlano i numeri: solo oggi la Regione ha registrato 137 nuovi casi di coronavirus, e più di uno su tre è legato al rientro dalla Sardegna, dove un vasto giro di giovani della Capitale, di rientro in particolare da Porto Rotondo, è risultato positivo al test.

Chiesti i test agli imbarchi

Il Lazio esegue controlli serrati in aeroporto, ma già ieri l'assessore Alessio D'Amato ha chiesto di eseguire test agli imbarchi in partenza dall'isola. Oggi s'è aggiunto il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, che ogni giorno vede sbarcare nella sua città circa 1.000-1.500 persone in arrivo dai porti sardi: bisogna eseguire loro il tampone prima che partano, ha chiesto in una lettera-appello ai ministri Paola De Micheli e Roberto Speranza.

Ma Solinas ha chiuso la porta: "Spetta al governo, se lo ritiene, attivare questi test: per noi non è necessario".

Abbiamo la più bassa circolazione d'Italia, sostiene, e soprattutto "non è mai stata autoctona: tutti i casi registrati sono di importazione o di ritorno di persone che provengono da zone in cui vi sono focolai attivi noti". E' semmai il governo, ha concluso il governatore, che ci doveva ascoltare quando all'inizio dell'estate chiedemmo i tamponi per i turisti in arrivo: "I casi di Porto Rotondo (alcuni positivi erano arrivati direttamente da Ibiza, ndr) e di Santo Stefano non sarebbero mai esistiti".

Nel Lazio, comunque, il tema esiste ed è sentito: le autorità sanitarie raccomandano il tampone ai turisti di ritorno dall'isola, mentre il civitavecchiese Devid Porrello, vicepresidente M5s del Consiglio regionale, ha proposto di risolvere il problema capovolgendo l'approccio: "Il presidente sardo non ha intenzione di eseguire i tamponi in uscita - ha detto Porrello - A questo punto il Lazio metta in piedi subito un suo sistema di controllo portuale, sulla falsariga di quello attivo negli scali aeroportuali regionali".

E' su questi ultimi che si stanno concentrando le autorità sanitarie laziali, che però hanno dovuto sospendere i controlli sui bus in arrivo dall'estero, in particolare dall'Europa dell'Est, che erano stati disposti all'autostazione Tiburtina e ai caselli autostradali. Dopo qualche giorno di medici fermi per ore con le mani in mano in attesa di bus che non arrivavano, però, è stato chiaro che "autisti furbetti", così li definiscono in Regione, evidentemente eludevano le postazioni Asl facendo altre strade. E in Regione ora si lavora per trovare una soluzione efficace per intercettarli.