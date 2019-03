Cittadinanza, Salvini: darla a Ramy ed Adam mia unica decisione

Roma, 27 mar. (askanews) - "Accolgo i suggerimenti di tutti, sono rispettoso e riflessivo ma in questo caso mi sono convinto da solo prendendo il tempo dovuto, che spetta ad un ministro avere, per non fare iniziative a 'capocchia'". Lo ha detto, a proposito della concessione della cittadinanza ai ragazzi-eroi di Crema, Ramy e Adam, il ministro dell'Interno Matteo Salvini rispondendo stamane ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa al Viminale.Una conferenza stampa seguita all'incontro avuto al Viminale con 12 carabinieri e cinque ragazzini del bus dirottato nel milanese."Ho ricevuto consigli da mezzo mondo - ha poi aggiunto Salvini - ma la decisione l'ho presa io secondo le leggi di questo paese".