Cisl, incostituzionale esame terza media

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - L'esame di terza media così come previsto dall'ordinanza del ministero dell'Istruzione "sembra aver perso ogni elemento caratterizzante l'esame di Stato e questo solleva diversi dubbi anche alla luce dell'art. 33 della Costituzione". Lo rilevano i dirigenti scolastici aderenti alla Cisl Scuola. "L'esame proprio non c'è. Non c'è ammissione, non c'è commissione, non c'è alcuna prova e questo mal si accorda con le previsioni costituzionali".