Il caso Bonfrisco, Lega Pd e Forza Italia salvano la senatrice dal processo

Lega, Pd e FI hanno votato il divieto di autorizzazione a procedere contro la senatrice leghista Cinzia Bonfrisco, accusata dalla procura di Verona di associazione a delinquere e corruzione. La Bonfrisco era stata accusata di aver cercato di favorire Gaetano Zoccatelli, direttore del Consorzio Energia Veneta con un emendamento di legge in cambio di vacanze. Con Pd-Lega e Forza Italia contrari, il voto favorevole dei 5 Stelle a procedere è risultato in minoranza.

Le accuse

Di che cosa era accusata la Bonfrisco? La ricostruzione è del Fatto: secondo la Procura di Verona, la senatrice aveva usufruito di una serie di benefit e in cambio aveva ottenuto l’approvazione di un emendamento a favore del Consorzio Energia Veneto, un’aggregazione di enti pubblici, diretto da Gaetano Zoccatelli. In particolare, secondo la ricostruzione dei magistrati veneti, la Bonfrisco, “indebitamente riceveva” il pagamento di “un soggiorno in Costa Smeralda per lei e altre tre persone”, l’assunzione di una persona “dietro sua richiesta presso la E-Global Service Spa il cui legale rappresentante era Zoccatelli”, la corresponsione “dietro sua richiesta di un bonifico pari a 4mila euro disposto il 26 maggio 2015 da Zoccatelli per finanziare la campagna elettorale di Davide Bendinelli alle elezioni amministrative per il Consiglio regionale del Veneto“, definito negli atti “il delfino” della parlamentare.

Le vacanze

In cambio Bonfrisco avrebbe garantito – per le accuse – il suo “concreto interessamento” all’iter legislativo che consentiva al Cev di “rientrare tra i 35 soggetti aggregatori a livello nazionale”, cioè le 35 grandi stazioni appaltanti, “presentando un emendamento a sua firma” e “parlando personalmente con la relatrice del disegno di legge in questione Raffaella Mariani, al fine di garantire le modifiche favorevoli al CEV” e alle società “Global Power Spa e E-Global Service Spa”, riconducibili sempre allo Zoccatelli. Un emendamento che alla fine era stato approvato. “Con tale condotta – ha scritto il giudice – la senatrice promuoveva il sodalizio criminoso fornendo un contributo decisivo allo sviluppo del CEV e alla sua espansione “. La Bonfrisco, infine, secondo la sintesi delle intercettazioni che viene fornita dal tribunale di Verona, si sarebbe anche adoperata a far “incontrare Zocatelli con Raffaele Fitto” e altri vertici istituzionali considerati utili dall’imprenditore.

Gli argomenti a difesa

Queste argomentazioni non sono bastate per convincere la Giunta del Senato. Molti parlamentari temevano che in questo modo potesse essere scardinato lo scudo dell’insindacabilità delle opinioni garantita ai parlamentari dall’articolo 68 della Costituzione, dove si contempla che “i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”.