Cinema: al via set a Morcone, Sannio, per Paolo Sorrentino

(ANSA) - BENEVENTO, 10 OTT - La città di Morcone si è trasformata per un giorno in un set cinematografico per il regista Paolo Sorrentino, premio Oscar per 'La grande bellezza', che ha scelto il Sannio per girare alcune scene del suo ultimo film "È stata la mano di Dio". La pellicola, che verrà distribuita su Netflix, ripercorrerà la recente storia del territorio, e sarà incentrata soprattutto sulla seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso. La scelta della produzione di realizzare a Morcone alcune riprese del film, che uscirà l'anno prossimo e che dovrebbe avere nel cast anche l'attore Toni Servillo, è stata accolta con soddisfazione e curiosità nella cittadina sannita. "E' un giorno importante - ha detto il sindaco Luigino Ciarlo - per la nostra città. Siamo entusiasti e per questo ringraziamo il regista e la produzione per la scelta fatta, soprattutto in questo momento storico, perché riscoprire la bellezza del nostro modo di vivere sicuramente sarà un punto di ripartenza per quello che succederà dopo questa pandemia mondiale. Morcone offre tanti spunti interessanti da valorizzare". (ANSA).