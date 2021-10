Cinema: sindaco Gravina contro 007, non siamo in titoli coda

(ANSA) - BARI, 09 OTT - "Continua la promozione nel mondo di Gravina e del suo ponte attraverso James Bond. Peccato solo non siano stati rispettati gli accordi scritti che imponevano la citazione della nostra città anche nei titoli di coda: agiremo in ogni sede per ottenere il rispetto degli impegni". Il sindaco di Gravina in Puglia, Alesio Valente, ha "già dato mandato all'ufficio legale del Comune di contattare la Lotus Production srl", la società che dell'ultimo film della saga di 007, "No Time to die", ha curato la produzione esecutiva per l'Italia, "per lamentare il mancato rispetto degli accordi sottoscritti con il Comune. A Gravina, e in particolare sul suo caratteristico e antico ponte, è stata girata una delle scene d'azione del film. "Al punto '9A' - spiega Valente - era scritto espressamente che la casa di produzione si impegnava a citare la città di Gravina nei ringraziamenti dei titoli di coda. Purtroppo Gravina non c'è. Certo, è poca cosa rispetto alla eco che sta avendo il nostro ponte e la sua bellezza, che sta incantando il mondo intero, come dimostra anche il fatto che le foto del nostro ponte sono state inserite nel libro 'On the tracks of 007' sui luoghi dove è stato girato il film nel mondo, però l'amministrazione ha fatto davvero tanto perché quella casa di produzione scegliesse Gravina". Un impegno sancito da un accordo formale che non è stato rispettato. Mi auguro che si sia trattato solo di una svista, ma il sindaco - conclude Valente - ha il dovere di dire le cose come stanno e se ci sarà da accogliere qualche beneficio nell'interesse della città, lo faremo". (ANSA).