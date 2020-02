Cinema: Lovers film festival, al via le selezioni

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - Sono al via le iscrizioni alle selezioni per il Lovers Film Festival di Torino, in programma dal 30 aprile al 4 maggio al Cinema Massimo. La più antico festival cinematografico d'Europa sui temi Lgbtqi (lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali) prevede quattro sezioni: Lungometraggi, Cortometraggi, Documentari e Premio Giò Stajano. Le iscrizioni, sul sito del festival o attraverso la piattaforma FilmFreeway, scadono il 19 marzo. "Stiamo visionando - afferma la neodirettrice del festival, Vladimir Luxuria - molti film emozionanti che porteranno sullo schermo temi di forte attualità e grande impatto". "Mi aspetto - aggiunge il presidente del Museo del Cinema, Enzo Ghigo - un festival ricco ed emozionante, legato al presente e pieno di spunti di riflessione. Auguro buon lavoro a Vladimir Luxuria e al suo staff, e colgo l'occasione per ringraziare Giovanni Minerba, fondatore della rassegna e suo storico direttore, per tutto il lavoro svolto e la dedizione data al festival". (ANSA).