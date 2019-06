Tatuaggi, maglie nere, teste rasate: chi sono i neofascisti responsabili dell'aggressione al Cinema America

Non sono passati inosservati i quattro piacchiatori neofascisti che la sera di domenica hanno aggredito quattro ragazzi perché indossavano la maglietta del Cinema America Trastevere di Roma. A incastrarli le telecamere a circuito chiuso disseminate nella zona, ma anche il riconoscimento dalle foto segnaletiche e i dettagli importanti dati da due degli aggrediti: tatuaggi sulle braccia (un numero 4 in caratteri romani), teste rasate, tratti salienti del volto, nessuna reticenza nel racconto. Le indagini della Digos, coordinate dal pm, Eugenio Albamonte, hanno portato a un'identificazione a tempo di record degli aggressori.

Chi sono gli aggressori

Il capo ha 38 anni, gli altri tre sono poco più che ventenni. Tutti vivono nella zona di Casalotti. Tra di loro, scrive Il Messaggero, c'è il coordinatore romano del Blocco studentesco, il movimento giovanile di CasaPound. Ma anche un ragazzo sotto processo per aver partecipato al pestaggio di un sedicenne in piazza Cavour, nell'ottobre del 2016. Picchiatori "professionisti", verrebbe da pensare.

David Habib di 20 anni e Valerio Colantoni hanno fatto le spese di questa furia cieca. Il primo è finito all'ospedale con il setto nasale rotto, il secondo ha riportato una ferita all'arcata sopracciliare, dove è stato colpito con una bottiglia rotta. Erano le 4 del mattino di domenica. Tra i vicoli di Trastevere erano in quattro amici - Yasir Abdilhakim, Valerio Colantoni, Stefano Riobbo e David Habib - stavano concludendo la serata dopo aver assistito in piazza San Cosimato alla proiezione di 'First Reformed', organizzata dal cinema America.

Le botte per la maglietta antifascista

E proprio la t-shirt del locale, che David indossava, sarebbe stato il motivo che ha scatenato la violenza del gruppo di aggressori, quattro in un primo momento. "Hai la maglietta del cinema America, sei antifascista, levatela subito e vattene di qua" avrebbe detto uno dei picchiatori spalleggiato da un amico a David, il più grande dei quattro che ha avuto il setto nasale rotto da una testata. Poi sarebbero sopraggiunti almeno altri 6 ragazzi che avrebbero cominciato a prendere a calci e pugni i quattro, per poi darsi alla fuga per i vicoli.

Nella serata di ieri sono scattate le perquisizioni nelle case dei presunti colpevoli. I poliziotti e i carabinieri che hanno condotto l'operazione hanno trovato magliette inequiviocabilmente uguali a quelle indossate la sera dell'aggressione e in particolare quella del capobranco. Oltre quest'ultimo, gli arrestati hanno 23 e 21 anni. Ma alla lista potrebbero aggiungersi presto nuovi nomi, visto che alla spedizione punitiva contro i "compagni" del Cinema America erano almeno in dieci. "Non ci sarà nessuna tolleranza", urlavano facendo il verso al ministro dell'Interno Salvini. Sono al vaglio le posizioni di altri sospettati: il numero degli squadristi potrebbe crescere presto. Per tutti l'accusa è di lesioni aggravate.

Il tweet del ministro

E proprio il ministro leghista ha twittato ieri che "gli altri chiacchierano, ministero e forze dell'ordine fanno i fatti", dimenticando di citare la magistratura che segue le indagini e, soprattutto, notano in tanti, il fatto che l'aggressione fosse di stampo fascista e non un caso di ordinaria criminalità. "Nessuna tolleranza per i violenti", ha ripetuto.

Intanto dal Cinema America il ringraziamento alle forze dell'ordine che hanno risolto il caso in così breve tempo: "E' la dimostrazione che in questo Paese accoglienza e solidarietà sono ancora valori fondanti della nostra democrazia. Siamo orgogliosi della risposta che ha dato a chi pensa di potersi imporre con l'uso della violenza".