Sarà un weekend invernale. Ciclone freddo con neve in collina, temporali, grandine e forte vento

Un'ampia circolazione depressionaria rimarrà padrona di gran parte dello scacchiere europeo nella seconda metà della settimana, alimentata da correnti fredde in discesa dall'Artico verso l'Europa centro-occidentale. L'Italia rientrerà in tale circolazione vorticosa fino al prossimo weekend, con tempo a tratti instabile, clima praticamente invernale e nevicate anche a quote basse.

Dopo i fenomeni di instabilità diffusa che avranno coinvolto molte delle nostre regioni tra mercoledì e giovedì, la giornata di venerdì sarà caratterizzata da un minimo secondario che dalla Francia nordorientale punterà la Costa Azzurra e l'Italia nordoccidentale. Dal suo centro verrà inviato un impulso instabile destinato a parte delle nostre regioni settentrionali e a quelle tirreniche, foriero di nuove piogge ed altri rovesci anche temporaleschi e localmente forti. Anche nel weekend rimarrà attiva una circolazione di bassa pressione a carattere freddo che coinvolgerà l'Italia con altri rovesci e temporali sparsi soprattutto sulle regioni tirreniche, temperature in brusco calo e nevicate a quote fino collinari, sia sulle Alpi che sull'Appennino.

Venerdì

Tempo instabile su buona parte delle regioni settentrionali, specie sulle zone a nord del Po, con piogge e rovesci anche temporaleschi soprattutto nel pomeriggio e sulle alte pianure verso l'arco alpino, localmente accompagnati da grandinate. Nevicate intermittenti sulle Alpi dai 700/1000m, in ulteriore calo in serata sulle Alpi occidentali fino a quote di fondovalle. Instabilità diffusa anche sulle regioni tirreniche e Sicilia, con piogge e temporali che tenderanno a concentrarsi su quelle centro-meridionali fino a sera a tratti forti e accompagnati da grandinate, mentre contemporaneamente si attenueranno su Toscana e Lazio dove subentreranno parziali schiarite. Variabilità in Sardegna con qualche rovescio sul versante occidentale, in intensificazione in serata e con limite neve in calo sotto i 1000m a fine giornata. Venti tesi occidentali, da sud-sudest sull'Adriatico. Temperature in calo.

Sabato

Ancora instabile in Sardegna, specie occidentale, con neve già dai 500m sulle zone interne. Spiccata variabilità sulle regioni settentrionali con schiarite alternate ad addensamenti più consistenti su Liguria, Appennino emiliano, alta Pianura Padana e zone alpine, con rovesci anche temporaleschi, nevosi già dai 500m, a tratti a quote inferiori al mattino al Nordovest. Tempo instabile anche sulle regioni tirreniche e nord della Sicilia con rovesci intermittenti anche temporaleschi e localmente accompagnati da grandine o graupel fino a bassa quota sulle aree collinari, specialmente nel pomeriggio quando i fenomeni risulteranno più intensi, mentre in serata tenderanno ad attenuarsi in Toscana. Maggior variabilità sul versante adriatico e su quello ionico con aperture più frequenti e clima più asciutto, salvo di tanto in tanto qualche rovescio in sconfinamento a Marche e Puglia. Temperature in ulteriore diminuzione e venti tesi o forti occidentali con ulteriori rinforzi nelle aree temporalesche.

Domenica

La permanenza di una fredda circolazione di bassa pressione sarà causa di ulteriori episodi instabili, in particolare dal pomeriggio e in serata al Nord su alte pianure, Alpi e Liguria con ripresa di qualche nevicata a quote collinari, anche se alternate a schiarite localmente ampie al mattino. Spiccata variabilità anche al Centro-Sud con fenomeni che culmineranno nel pomeriggio sulle zone interne, sconfinando localmente alle coste di basso Tirreno e basso Adriatico, con neve a quote collinari o di bassa montagna. Ventilazione moderata o tesa da ovest-nordovest. Attenzione. Vista la distanza temporale e la dinamicità della situazione la previsione non è definitiva, ma potrebbe subire modifiche nei prossimi giorni.