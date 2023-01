Ciclone polare sull'Italia: temporali, grandine, vento, freddo e neve. Le Regioni interessate

L'Italia sta vivendo la prima vera fase invernale della stagione. Questo grazie alla discesa di aria artico marittima che ha interessato tutta l'Europa Centro-occidentale, riportando così un clima più consono al periodo. Pioggia, neve, vento e mareggiate stanno caratterizzando questo inizio settimana sul nostro Paese e continueranno a farlo anche nei prossimi giorni. Vediamo andando nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci.

Dopo l'irruzione polare che tra martedì e mercoledì porterà il passaggio di due perturbazioni con neve fino a quote molto basse al Centro-Nord (e a tratti anche in pianura sulla Val Padana), nella seconda parte della settimana entrerà in scena un'importante avvezione di aria artico-marittima in direzione del Mediterraneo centrale. Questa volta anche le regioni meridionali dell'Italia saranno interessate da un brusco calo delle temperature che si porteranno diffusamente sotto le medie del periodo e con precipitazioni diffuse e a tratti intense. Attese nevicate anche abbondanti sull'Appennino anche fino a quote molto basse, insieme a temporali, piogge forti sulle coste e intense raffiche di vento a rotazione ciclonica.

Giovedì 19

Al Nord precipitazioni su Triveneto, bassa Lombardia, Emilia-Romagna, nevose fino in pianura e in collina sulla Liguria di centro-levante; nubi sparse e schiarite all'estremo Nordovest. Al Centro piogge e rovesci attesi su Toscana, alta Umbria e rilievi del Lazio, con neve fino a quote collinari (ma a tratti fin verso le pianure sulle aree più interne della Toscana, con qualche fiocco non escluso anche a Firenze); ampie schiarite invece sul versante adriatico. Al Sud piogge, rovesci e qualche temporale sulle coste e pianure del versante tirrenico di Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e sulla Sardegna occidentale, con neve inizialmente solo sopra i 1000-1300m, ma fino a 400-700m sulle aree interne della Sardegna.

Venerdì 20

Al Nord residue precipitazioni tra basso Veneto ed Emilia-Romagna, nevose fino a quote pianeggianti; ampie schiarite altrove, ma con temperature rigide e minime anche sotto i -3/-5°C in pianura al Nordovest e picchi di -10/-15°C sulle Alpi sopra i mille metri. Al Centro tempo perturbato soprattutto sul versante adriatico, con nevicate moderate sui rilievi appenninici di Marche e Abruzzo ma a tratti fino a quote collinari (200-400 metri); piogge sulle coste con locali rovesci intensi. Al Sud piogge su Molise, alta Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna nord-orientale, con neve sui rilievi sopra i 700-1000m, a quote inferiori su Molise e rilievi della Sardegna.

Tendenza fine settimana

Per il weekend la tendenza è ad una spiccata instabilità ancora una volta sul medio-basso versante adriatico e al Sud, con neve fino a quote di bassa collina sull'Appennino centrale (200-400 metri) e sopra i 400-700 metri su quello meridionale e in Sicilia; ampie schiarite invece al Nord e sul medio-alto versante tirrenico, ma con venti settentrionali a tratti intense e temperature molto rigide, con estese e diffuse gelate notturne anche in pianura.