Vortice mediterraneo sull'Italia con piogge, venti e temporali forti. Ecco cosa accadrà e dove

Nel corso del weekend si genererà una dinamica circolazione vorticosa che da Algeria, Tunisia e Libia si spingerà verso le nostre regioni meridionali, stazionando fino alla fine della settimana tra il basso Tirreno e lo Ionio. Il fronte collegato determinerà un peggioramento sabato anche sull'Italia centro-meridionale con piogge e rovesci in intensificazione a partire dal versante tirrenico e fenomeni localmente molto abbondanti tra Calabria e Sicilia.

Contemporaneamente il fronte continuerà ad interessare il Nordovest e la Sardegna, anche in questo caso con fenomeni intensi in Piemonte, in estensione ad Alpi centro-orientali e alta Val Padana. Domenica il vortice comincerà a perdere energia segnando il passo sullo Ionio e le condizioni andranno migliorando sul versante adriatico, mentre una certa instabilità si attarderà sulle regioni occidentali.

Venti forti, specie al Sud

Il posizionamento del centro del vortice sabato sul Canale di Sicilia sarà causa di un sensibile rinforzo dei venti al Sud, mediamente orientali, con raffiche fino a 70-90km/h su Ionio, basso Tirreno e Mar di Sicilia, localmente superiori sulle coste tirreniche della Calabria, con possibili mareggiate sulle coste ioniche. Venti un po' meno sostenuti soffieranno invece sull'Italia centro-settentrionale. Domenica il graduale sfaldamento del vortice favorirà una progressiva attenuazione dei venti.

Rischio nubifragi su Calabria e Sicilia

Quella di sabato sarà una giornata molto perturbata tra Sicilia nordorientale e Calabria ionica, con forti piogge, temporali e possibili nubifragi che potranno originare criticità idro-geologiche, con accumuli pluviometrici in 24 ore di 150/200mm su Messinese ionico e Reggino, localmente superiori a 200mm sul versante orientale dell'Etna. Domenica l'intensità delle precipitazioni andrà rapidamente attenuandosi.

Piogge abbondanti

Al Nordovest le piogge sono cominciate con una certa insistenza già venerdì, ma proseguiranno per tutto il weekend in Piemonte, una delle zone fino ad ora più siccitose d'Italia. Tra venerdì e domenica sono attesi accumuli pluviometrici anche di 200mm sulle valli cuneesi, valori inferiori su quelle torinesi e dell'alto Piemonte, ma con possibili locali criticità idro-geologiche.

Sabato

Al Nord piogge e rovesci diffusi al Nordovest, specie sul Piemonte occidentale e in particolare sulle valli torinesi e cuneesi, dove potranno assumere carattere anche di forte intensità, qualche pioggia anche su Lombardia, ovest Emilia, Trentino, Alto Adige, più deboli sul resto del Triveneto. Limite neve sulle Alpi occidentali intorno a 2000/2200m.

Al Centro nuovo peggioramento in mattinata sul versante tirrenico con piogge e rovesci che diverranno più frequenti sul settore laziale, in estensione al versante adriatico, specie all'Abruzzo. In serata generale attenuazione dei fenomeni.

Al Sud molto instabile su est Sicilia, specie Messinese, e bassa Calabria, specie ionica, con rovesci e temporali tendenti a divenire forti dal pomeriggio e a carattere di nubifragio, in rapida estensione a Campania, Basilicata e successivamente alle regioni adriatiche, seppur con minore intensità. Instabilità diffusa in Sardegna con rovesci e temporali anche di forte intensità, specie sul versante tirrenico. Temperature in aumento sul Nordest, in calo al Sud. Venti fino a forti orientali al Sud.

Domenica

Al Nord insistono le piogge al Nordovest, soprattutto sul Piemonte occidentale, dove comunque si attenueranno in giornata con schiarite sulle aree settentrionali piemontesi e in Valle d'Aosta. Più soleggiato altrove, salvo qualche pioggia nel pomeriggio su Prealpi lombardo-venete e alto Friuli VG.

Al Centro schiarite anche ampie sulle regioni adriatiche; variabilità su quelle tirreniche con qualche rovescio o temporale dal pomeriggio sulle zone interne, in locale sconfinamento alla costa e in attenuazione in serata.

Al Sud variabilità su Sicilia e regioni tirreniche peninsulari con qualche rovescio o temporale dal pomeriggio sulle zone interne, in locale sconfinamento alla costa peninsulare e in attenuazione in serata. Maggiori aperture sul versante adriatico. In Sardegna instabilità diffusa con piogge e qualche temporale, più persistenti sulle aree centro-meridionali, in attenuazione in serata. Temperature in aumento. Venti moderati settentrionali.