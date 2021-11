Ciclone porta maltempo Centrosud, domani lieve miglioramento

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Lieve e solo temporaneo miglioramento, domani, delle condizioni meteo che oggi vedono in azione un ciclone mediterraneo al Centrosud con piogge, venti forti e temporali. Lunedì, a parte il Nordovest, sarà infatti di nuovo maltempo. Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it, prevede pochissime piogge e un cielo però molto nuvoloso o anche coperto su molte regioni. La pausa asciutta, rileva, sarà davvero breve in quanto già nel corso delle ore serali le precipitazioni cominceranno a bagnare nuovamente non solo la Sardegna, ma questa volta anche la Liguria. La giornata di oggi trascorrerà all'insegna di generali condizioni di spiccata instabilità sulla Sardegna e su gran parte delle regioni centrali e meridionali; le precipitazioni più forti sono attese sull'isola e sul Lazio centro-settentrionale, anche sotto forma di locali nubifragi. Il vortice collocato nei pressi della Sardegna attiverà anche intensi venti meridionali sul Mari Tirreno e sullo Ionio, con raffiche superiori ai 70 km/h e con mareggiate lungo le coste più esposte. Le cose andranno diversamente al Nord dove una timida rimonta dell'alta pressione garantirà un tempo più asciutto e soleggiato anche se i venti più freddi nordorientali provocheranno un sensibile abbassamento delle temperature notturne che, specie nelle pianure di Lombardia e Piemonte, potranno sfiorare i zero gradi in aperta campagna. Nel dettaglio Sabato 6. Al nord: piogge deboli in Emilia Romagna, nubi irregolari altrove. Al centro: maltempo con rovesci su gran parte delle regioni. Al sud: piogge o temporali su Campania, Puglia centro-settentrionale e parte della Basilicata. Domenica 7. Al nord: primissime ore con piovaschi in Emilia, poi tempo asciutto e anche soleggiato. Al centro: in gran parte asciutto salvo una certa instabilità lungo le coste della Sardegna. Al sud: asciutto, ma con molte nubi. Lunedì 8. Al nord: più soleggiato al Nordovest, piogge sparse al Nordest. Al centro: diffusa instabilità su tutte le regioni, con precipitazioni sparse. Al sud: insiste il maltempo su molte regioni. (ANSA).