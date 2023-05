Ciclone in azione sull’Italia: allerta nubifragi e rischio alluvione in molte regioni

Un vortice di bassa pressione nato nell'entroterra africano si muove rapidamente alla volta della Sicilia. Il suo incontro col mare gli sta conferendo sempre più energia fino a trasformarlo in un vero e proprio ciclone mediterraneo. Piogge e rovesci anche abbondanti interessano già buona parte del Sud. Gli accumuli maggiori dalla mezzanotte si avranno sulla Sicilia occidentale dove vige un'allerta rossa della Protezione Civile con punte di 43mm nel Palermitano, fino a 25mm tra Campania, Calabria e Basilicata, 33mm in Puglia. Il grosso sul resto d'Italia arriverà nella giornata di martedì.

Martedì, rovesci e temporali su Romagnia e Emilia

Intorno al centro del vortice mediterraneo ruoterà in senso antiorario un'intensa perturbazione che dalla serata di lunedì raggiungerà le Marche, dando luogo a piogge e rovesci anche di forte intensità, in estensione nella notte su martedì alla Romagna e all'Emilia orientale. Martedì si aprirà infatti all'insegna del maltempo diffuso su entrambe le regioni, con piogge battenti, rovesci e possibilità anche di temporali. I fenomeni proseguiranno per tutto il corso della giornata, anche se nel corso del pomeriggio-sera si noterà una loro attenuazione sul settore marchigiano meridionale. Il clou del maltempo si concentrerà tra Emilia orientale e Romagna e in particolare a ridosso dalla fascia appenninica, proseguendo nella giornata di mercoledì quando è attesa una loro recrudescenza sulle Marche, specie settentrionali. Si tratta di una situazione molto delicata che potrebbe divenire potenzialmente alluvionale, anche a causa della recenti intense precipitazioni che hanno colpito l'Emilia Romagna, dove tutt'ora piove e i terreni sono ancora saturi d'acqua.

Mercoledì, forti venti orientali

Entro la sera di mercoledì sono attesi accumuli pluviometrici in 48 ore anche di 200mm e localmente oltre sulle zone appenniniche delle province di Bologna, Forlì, Cesena e Rimini, intorno a 100mm sulle rispettive pianure ma anche a Modena, circa 90mm a Ravenna, intorno a 70mm a Reggio Emilia, 50mm a Ferrara, 40mm a Parma, nemmeno 10mm a Piacenza, poiché sui settori più occidentali dell'Emilia la perturbazione risulterà molto più scarica. Nelle Marche attesi 70mm sul Pesarese, intorno a 40mm sulla provincia di Ancona. Sono attesi anche forti venti orientali tra martedì e mercoledì, con possibili mareggiate sulle coste.

Giovedì, ancora maltempo

Le piogge insisteranno anche nel corso di giovedì, seppur più attenuate sull'Emilia Romagna, ma anche a carattere di rovescio sulle Marche. Venerdì invece i fenomeni dovrebbero cessare, anche se solo temporaneamente. Nel weekend infatti una nuova fase di instabilità potrebbe tornare a coinvolgere la Pianura Padana e il Centro Italia.