Fino a mercoledì l’Italia sotto l’acqua. Tutto ciò è dovuto a causa di una perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto il nostro Paese portando piogge e venti forti sulle regioni centro settentrionali e neve sulle Alpi. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede a precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento, su Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, in estensione a Veneto e Sardegna. (Guarda il meteo)

Neve

La neve inizierà a cadere copiosamente sulle Alpi sopra i 1700 metri, ma con il passare delle ore l’aria fredda in quota farà abbassare il limite delle nevicate fino a 1400 metri in serata. Per quanto riguarda il Centro, nel corso del pomeriggio il maltempo raggiungerà la Toscana e la Sardegna per poi spostarsi verso Umbria e Lazio.

Venti

Attesi inoltre venti da forti a burrasca su Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, in estensione a Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Il Dipartimento ha anche valutato un'allerta arancione per rischio idrogeologico su buona parte della Lombardia e sulla Liguria centrale e di Levante. I venti saranno sostenuti sia di Libeccio sia di Scirocco e il moto ondoso sarà in aumento fino a mari localmente agitati (specie il Mar Ligure).

Nubifragi

Nella giornata di martedì la perturbazione si sposterà verso Sud andranno a colpire con particolare forza la Campania, la Sicilia settentrionale e in serata anche la Calabria: su queste regioni sono attesi nubifragi. Da mercoledì la pressione comincerà ad aumentare al Centro-Nord regalando una giornata soleggiata anche se ventosa per il Maestrale. Ultimi temporali interesseranno invece la Calabria e il basso Tirreno.

Le previsioni

Lunedì 26. Al nord: maltempo dal Nordovest verso il Nordest. Al centro: peggiora su Toscana e Sardegna con piogge, in serata pure su Lazio e Umbria. Al sud: bel tempo prevalente.

Martedì 27. Al nord: ultime piogge su Lombardia e Triveneto, più sole altrove. Al centro: piovaschi su basso Lazio e Appennini, asciutto altrove. Al sud: subito maltempo su Campania e Sicilia, poi anche in Calabria, piovaschi su Basilicata e Puglia.

Mercoledì 28. Al nord: bel tempo prevalente. Al centro: cielo poco nuvoloso. Al sud: maltempo sulla Calabria, temporali sul Salento e sul messinese.