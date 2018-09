[Il ritratto] Da Pippo Baudo ai grandi affari con Cosa Nostra. Ascesa e caduta di Ciancio l’editore che aiutava i boss e puniva i giornalisti

"Vuole un caffè?". "Si, grazie dottore!". Mario Ciancio seduto alla sua scrivania con l'ospite di turno dinnanzi. A quel punto ordinava un caffè al bar aziendale. Quando il caffè arrivava, prima che l'ospite cominciasse a sorseggiarlo, Ciancio con un sorriso, al suo ospite: "Posso?". Era allora che prendeva il cucchiaino poggiato sul piattino, e con quello assaggiava un pò di caffè, quanto bastava per bagnarsi le labbra. Quindi lasciava la tazzina all'ospite. In queste ore, mentre i magistrati gli stampano addosso l'etichetta di soggetto "socialmente pericoloso", dopo avergli sequestrato un impero economico ed editoriale, fortissimo ed antico strumento politico, di Mario Ciancio si raccontano anche quei piccoli fatti, quei tic, quelle manie del Ciancio privato.

Diverso il Ciancio pubblico di queste ore. Il Giudice ha accertato la pericolosità sociale qualificata da parte di Mario Ciancio Sanfilippo, pericolosità "fondata sulla verifica del fatto che vi è stato un apporto costante e di rilievo nei confronti di Cosa nostra". Lo ha detto a chiare lettere il Procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro dopo il sequestro di beni riconducibili a Ciancio per un ammontare di 150 milioni di euro. Trentuno società e soprattutto il quotidiano La Sicilia, le emittenti Antenna Sicilia e Telecolor e quote di maggioranza della Gazzetta del Mezzogiorno. E'la prima volta che un sequestro per mafia tocca un'impresa editoriale, mai accaduto. E accade con l'azienda di un uomo che ha dettato legge nell'editoria, anche come stampatore di diversi giornali, e che è stato a lungo presidente degli editori italiani.

Passione smodata per le belle ceramiche di Caltagirone ( il suo ufficio ne era pieno ) Mario Ciancio Sanfilippo è stato direttore de La Sicilia per 51 anni. Ha ereditato tutto, compreso il giornale, da suo zio Domenico Sanfilippo, un agrario di posizioni reazionarie vicino i circoli monarchici. Prima dell'arrivo di Ciancio il giornale di Catania è su posizioni della destra liberale, anticomunista e filo atlantiche. Mario Ciancio modifica la linea politica e trasforma il giornale nell'house organ dei "Giovani Turchi",la corrente democristiana allora guidata in Sicilia da Nino Drago che spazzerà via il vecchio notabilato democristiano post bellico.

In città si annuncia quello che passerà alla cronaca e alla storia come "il sacco di Catania". Drago, la sua corrente, Ciancio e il suo giornale si legano ad Andreotti. Alla metà degli anni '70 esplode il fenomeno delle tv locali. Il giornale stampato non basta più, non basta più alla politica. La prima ad essere fondata da un gruppo di imprenditori catanesi è Tele Etna, alla quale segue poco dopo Telecolor. Ciancio si muove con un po' di ritardo, quando scende in campo lo fa in maniera pesante, fonda Antenna Sicilia. Fiore all'occhiello della tv di Ciancio è Pippo Baudo, che in quella tv è conduttore di alcuni programmi popolari.

L'investimento economico è massiccio, la Tv di Ciancio spazza la concorrenza. Lui può contare sulla redazione de La Sicilia, sulla rete che la Sicilia ha nel territorio. Catania è la città dei famosi "Cavalieri", Ciancio ha pessimi rapporti con Rendo, ottimi con Carmelo Costanzo. Con lui acquisisce anche il 16 per cento del giornale concorrente de La Sicilia nelle province occidentali dell'Isola, il Giornale di Sicilia. Spina al fianco dei potente editore resta Telecolor: gli fa una spietata concorrenza sul mercato pubblicitario, ma soprattutto perché al suo interno si è formata una generazione di giornalisti che non può in alcun modo controllare. Telecolor racconta quello che accade in città, diventa in pochissimo tempo anche punto di riferimento della stampa nazionale.

I principali quotidiani, la redazione di Michele Santoro per leggere meglio la Sicilia - sempre difficile da decifrare - si appoggiano spesso ai giornalisti di Telecolor. Situazione che viene “normalizzata" con la crisi del gruppo Rendo, che subisce i colpi di Tangentopoli a partire dalla seconda metà degli anni '90. Ciancio compra la televisione in due tranche, prima il 50% poi, l’intero pacchetto grazie ad un aumento di capitale. Il passo successivo, il licenziamento del gruppo storico della redazione. Un licenziamento costruito truccando i bilanci e costruendo una falsa condizione di crisi. Sarà la magistratura a riconoscere l’illegittimità dei licenziamenti e ordinare il reintegro dei licenziati.

Per capire il peso di Ciancio, basti pensare che non uno dei giornalisti licenziati lavorerà mai a Catania o in Sicilia. Non uno avrà mai un contratto, anche a tempo, in Rai. Per un lungo periodo, vedi caso, è proprio l'azienda di Ciancio ad avere - grazie ad un contratto esclusivo con via Mazzini - il monopolio delle troupe in appalto in Sicilia. Ciancio finisce indagato per mafia e la notizia trapela nel 2010. A darne notizia, il Fatto Quotidiano. A firmare gli articoli, Valter Rizzo e Antonio Condorelli. L'Unità non ha pubblicato gli articoli, forse perché il giornale è stampato nell’impianto di Ciancio, forse perché il giornale ha un debito con Ciancio, quindi teme che Ciancio possa immediatamente chiedere il rientro dal debito. Per ritorsione. Tra i politici siciliani, chi non si è rivolto, negli anni, nella prima e nella seconda Repubblica, a Ciancio? Chi riceve la mia domanda risponde "Forse solo Claudio Fava…". Forse non sarà così, ma la risposta dà il senso di cosa ha significato, in Sicilia, per decenni, fino a ieri, il dottor Mario Ciancio Sanfilippo. Destra, sinistra, centro. Di tutti i colori. Provare a fare politica in Sicilia senza passare dallo studio di Ciancio, senza sottoporsi al tic del cucchiaino di caffè, impossibile.

Chi andava in visita da Ciancio, attraversava il rito della foto accanto al dottore, con gli elementi fidati della redazione. Collezione e trofeo insieme. Poco importava se Ciancio era già indagato per mafia. Poco ha importato all'Ordine dei Giornalisti, che non lo ha mai sospeso anche se oggi si costituisce parte civile contro chi non ha mai messo in discussione. Nelle perle da antologia di Ciancio, il suo giornale che rifiuta i necrologi per la morte di Beppe Montana, investigatore coraggioso. Pubblicati, invece, quelli per la morte del boss Pippo Ercolano. Necrologi inviati dall'ergastolano Aldo Ercolano, assassino di Pippo Fava. Tra le perle, la pubblicazione di una lettera dal carcere di Vincenzo Santapaola figlio di Nitto. La Sicilia, le tv locali, la colpa di non aver capito in tempo il valore dei giornali on line. Ciancio in questo soccombe.

La Sicilia vende poco, c'è chi parla di dati ufficiali assai distanti da quelli reali. Dicono oggi i magistrati: "Mario Ciancio Sanfilippo con la linea editoriale tenuta non voleva "porre all'attenzione dell'opinione pubblica gli esponenti mafiosi non ancora pubblicamente coinvolti dalle indagini giudiziarie e soprattutto l'ampia rete di connivenze e collusioni sulle quali questo sodalizio mafioso poteva contare per mantenere la propria influenza nella provincia catanese". E parlano di "grandi quantità di capitali di provenienza mafiosa investiti nelle iniziative economiche, anche di natura speculativa immobiliare, poste in essere nell'arco di numerosi decenni dal proposto ( ndr Ciancio )". "Vi sono gravi indizi - continua il j'accuse - che indicano che Ciancio Sanfilippo ha dato un rilevante contributo "al raggiungimento delle finalità perseguite dalla famiglia catanese di Cosa Nostra dagli anni Settanta dello scorso secolo sino al 2013". Ciancio ha intrattenuto "rapporti sinallagmatici con gli esponenti di vertice della famiglia catanese di Cosa Nostra sin da quando la stessa era diretta da Giuseppe Calderone, rapporti poi proseguiti ed anzi ulteriormente intensificati con l'avvento al potere di Benedetto Santapaola alla fine degli anni Settanta del secolo scorso ed al ruolo di canale di comunicazione svolto dallo stesso Ciancio per consentire ai vertici della predetta famiglia mafiosa di venire a contatto con esponenti anche autorevoli delle Istituzioni".

L'imprenditore catanese ha comunicato di avere lasciato dopo 51 anni la direzione della testata catanese, protestando la propria innocenza e la propria assoluta distanza dalla mafia, ma per la procura avrebbe avuto un "rapporto continuativo con esponenti di Cosa nostra". Per i magistrati, il suo patrimonio "è in parte frutto di reato e in parte non trova giustificazione nei redditi conseguiti, quindi deve ritenersi illecito". Per l'accusa Ciancio "piegava alla sua volontà la linea editoriale, non solo scegliendo persone di sua fiducia e allontanando giornalisti non graditi ( lo abbiamo visto ), ma anche dettando precise direttive laddove aveva specifici interessi imprenditoriali". E la mafia sarebbe stata "interessata" a tale linea editoriale. A scorrere l'atto d'accusa dei magistrati, si può ben pensare che prudenza indurrà tanti, da ora in poi, a rinunciare a quel cerimoniale del caffè col dottore: "Vuole un caffè?. Oggi in risposta ci sarebbero tanti "No, grazie…” a distanza.