Non si placano le polemiche per l'ordinanza di abbattimento dell'orso del Monte Peller emessa dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Contro l'abbattimento dell'animale si è espresso anche Christian Misseroni che è stato aggredito insieme a suo a padre sul monte Peller, in valle di Non. "Era una furia ma vorrei proteggerlo", ha detto il ragazzo.

"Siamo contrari all'abbattimento dell'orso"

"Siamo contrari all'abbattimento dell'orso perché abbiamo rispetto della montagna e degli animali che ci vivono, anche se siamo cacciatori, ma sono troppi e vanno gestiti", ha detto al Corriere della Sera. "Noi vogliamo sicuramente una gestione della presenza degli orsi più pulita possibile, ma il problema va necessariamente affrontato, perché, purtroppo, nella nostra zona, la popolazione degli orsi è satura - ha aggiunto Misseroni -. Prima o poi, se non si fa qualcosa, ci scappa il morto, perché gli orsi sono anche loro stressati dalla presenza sempre maggiore dell'uomo sulle montagne".

"Abbiamo imboccato un sentiero e l'orso ci ha aggredito"

La dinamica dei fatti era stata analizzata dalla Forestale provinciale e gli abiti delle due persone ferite erano stati inviati ai laboratori della Fondazione Mach di San Michele all'Adige per identificare l'animale. Ora è Christian a raccontare l'incontro con l'orso. "Io ero a 200 metri dalla strada principale alle 17, vestito con colori vivaci, jeans e scarponi gialli, senza macchina fotografica, nulla che incentivasse un attacco. Sotto di me passava un piccolo sentiero, lo abbiamo imboccato e l'orso ci ha aggredito", ha detto Misseroni.

Il ministro Costa contrario

"Solo dopo aver raccolto informazioni scientifiche certe sull'animale coinvolto nell'incidente si potranno valutare soluzioni tecniche che non devono tradursi nell'abbattimento", aveva scritto il ministro Costa in una lettera al presidente Fugatti, annunciando di valutare i presupposti giuridici per una eventuale impugnazione dell'ordinanza. Secondo Costa, la decisione di Fugatti è "impulsiva e non favorisce un'analisi degli elementi di contesto e aggrava lo scontro pubblico, già non semplice da gestire, sulla convivenza tra uomo e fauna selvatica negli ambienti alpini". Immediata la replica del governatore trentino secondo il quale le posizioni del ministro "non saranno ragione di conflitto istituzionale. L'ordinanza di abbattimento da me firmata ha carattere di urgenza per ragioni di pubblica sicurezza", sottolinea Fugatti. Sulla dinamica dell'episodio di cui è accusato l'orso, il ministro Costa ritiene necessario "ricostruire bene l'accaduto attraverso una dettagliata relazione tecnica, considerato anche che questi episodi sono estremamente rari in Italia".

Gassmann: "Dovete vergognarvi"

Anche Alessandro Gassmann aveva contestato la decisione schierandosi con gli ambientalisti. "Noi siamo circa 60.000.000, gli orsi in Trentino circa 80, gli abbiamo invaso ogni spazio, depredato, cementificato, disboscato, sversato, bruciato, e ora ne abbattete uno con prole perché sostenete sia pericoloso? Lui pericoloso?! Siete degli incapaci e dovete vergognarvi", aveva scritto Alessandro Gassmann su Twitter.