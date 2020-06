chiude nave ospedale. Asl3, un successo

(ANSA) - GENOVA, 19 GIU - Chiude i battenti la nave-ospedale della GNV, primo esperimento di questi tipo in Italia ormeggiata in porto a Genova, che durante l'epidemia ha consentito ai pazienti Covid-positivi clinicamente guariti di passare la convalescenza in un luogo protetto senza rischiare di contagiare altri e, contemporaneamente, di ricevere cure adeguate. La nave, un traghetto 'trasformato' in unità ospedaliera nel giro di pochi giorni sotto la supervisione e la gestione di Asl3 e della Protezione civile regionale, ha ospitato 191 pazienti per un totale di 2.900 giornate complessive di degenza. A bordo hanno operato 14 medici, 30 infermieri, 14 oss e 5 riservisti dell'Ordine di Malta. Oggi sono scesi gli ultimi tre pazienti e la nave, una volta svuotata dal materiale medico e sanificata, verrà restituita alla GNV. "E' stata un'esperienza emozionante e positiva - ha detto Luigi Carlo Bottaro - , dal punto di vista professionale e umano".