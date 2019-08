Chiude il colosso della ceramica, il sindaco leghista: 'Trasferiscano i dipendenti in Russia'

Produceva ceramiche apprezzate in tutto il nord Italia ma è collassata nel giro di tre mesi. La sua lunga storia nel distretto emiliano della ceramica non è bastata a scongiurarne la chiusura. La Martinelli Ettore di Sassuolo fino a pochi mesi fa aveva 54 dipendenti che, dopo la formalizzazione della procedura di fallimento fatta dal Tribunale di Modena, rischiano il posto di lavoro, a meno che... non si trasferiscano in Russia.

Sembra uno scherzo, ma è quello che il sindaco leghista Francesco Menani ha proposto all'azienda, nel corso di un incontro convocato con urgenza da Regione, provincia e sindacati, come denunciato da un rappresentante della Fiom-Cgil presente al tavolo. Il sindaco, ha detto, "è stato solo in grado di chiedere alla proprietà di valutare la ricollocazione dei lavoratori presso una società del gruppo situata in Russia".

L'ira della Fiom

"In tanti anni di vertenze aziendali una cosa simile non mi era mai capitata - commenta alla Gazzetta di Modena il segretario generale della Fiom modenese, Cesare Pizzolla - Ci vuole coraggio a dire a lavoratori che da una vita prendono 1.200-1.500 euro al mese, e fanno fatica ad arrivare con la famiglia a fine mese, che si potrebbero trasferire in Russia".

Il sindaco: cosa c'è di male?

"Del gruppo industriale Martinelli Ettore - replica al quotidiano il primo cittadino di Sassuolo, che per 43 anni ha lavorato come dipendente proprio in un'azienda dell'indotto ceramico e che come questa era fallita - resterà in piedi solo la Zoa Martinelli nella regione di Mosca. Dicono che va bene, ha una ventina di dipendenti e un mercato che può crescere. Ho detto che si poteva cercare, come soluzione estrema, di chiedere ai dipendenti disoccupati se qualcuno voleva andare a lavorare in Russia. Che c'è di male? Non c'era nulla di provocatorio, di polemico. I sindacati e tutti noi dobbiamo prendere atto che il mercato del lavoro è cambiato. E anche lavorare in Russia, in tempi in cui occorre portare a casa la pagnotta, può essere una soluzione temporanea".