Il mostro di Foligno potrebbe tornare in libertà: il commovente post del fratello di una delle sue piccole vittime

Luigi Chiatti, passato alle cronache come il “mostro di Foligno”, potrebbe tornare in libertà tra poco. Nel 2015 fu trasferito dal carcere di Prato alla Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Capoterra in Sardegna per scontare almeno tre anni. L'uomo fu condannato, come si ricorderà, per il brutale omicidio di due bambini: Simone Allegretti, di 5 anni, e Lorenzo Paolucci, di 12 anni. Il serial killer che rapiva e seviziava i ragazzini in Umbria era stato condannato a due ergastoli in primo grado (1994) ma in appello aveva ottenuto uno sconto di pena ed era stato condannato a 30 anni di reclusione per seminfermità mentale.

Chiatti era stato considerato “affetto da un grave disturbo narcisistico della personalità e stando a quanto riportano alcuni giornali (v. Unione Sarda) “delle persone che hanno avuto modo di parlare con lui in carcere sostengono che non si sarebbe mai pentito”. Anche se bisognerebbe poter valutare l'attuale situazione.

Tra poco potrebbe uscire. L'opinione dell'avvocato

I giudici, come si diceva, stabilirono che a Capoterra, nella Rems, avrebbe dovuto scontare almeno tre anni. Tra pochi mesi potrebbe quindi uscire. Anche se ciò non è certo, perché come ci spiega al telefono l’avvocato Giovanni Picuti, legale di parte civile dei genitori delle vittime, “il giudice di sorveglianza potrebbe anche dire di no in ragione della pericolosità sociale” dell'individuo. Ho visto molti casi in cui personaggi simili sono stati ritenuti pericolosi e tenuti nelle strutture adeguate. Anche se - osserva ancora l’avvocato - non avendo fatto parlare di sé, magari in questo periodo si è comportato bene".

Luigi Chiatti

Il post del Fratello di Lorenzo

A risollevare in questi giorni l’attenzione sulla vicenda è Stefano Paolucci, fratello di Lorenzo, una delle due giovani vittime di Chiatti. "Fratello mio, è passato troppo tempo, io ho perso una persona speciale ma eri, rimani e rimarrai per sempre nel mio cuore - scrive Paolucci in un post su Facebook - Non dimenticherò mai né te, né il tuo splendido sorriso".

Il piccolo Lorenzo fu pugnalato al collo il 7 agosto del 1993 in casa di Chiatti che lo aveva attirato in trappola. Poco dopo Chiatti fu arrestato e confessò anche l’omicidio di Simone Allegretti che quando fu ucciso, il 6 ottobre del ’92, aveva poco meno di 5 anni.

L’avvocato Picuti ha sempre nutrito forti dubbi sulla incapacità di intendere e volere di Chiatti. All'Ansa ha parlato della inquietudine diffusa nel territorio umbro: “Nessuno si sarebbe mai aspettato che certi omicidi si verificassero in Umbria, i genitori delle piccole vittime vivono ancora nell’angoscia. Fino ad allora (l’epoca dei fatti) crimini del genere, capaci di incidere sul sentimento e sulle paure della gente, erano ignoti alle cronache giudiziarie. Da allora anche il modo di comunicare gli eventi criminali non è stato più lo stesso”. Anche per questo ha sempre chiesto allo Stato che permanga “la massima attenzione e vigilanza mostrate fino ad oggi dalle istituzioni”. In ogni caso "il mio pensiero - ha detto il legale - va prima alle giovani e indimenticate vittime, poi ai loro genitori, che ancora vivono nell’angoscia".

Ora stanno scadendo anche i tre anni di permanenza di Chiatti nella residenza di Capoterra e – come spiega lo stesso avvocato Picuti - bisognerà attendere la decisione del Giudice di Sorveglianza per sapere se uscirà definitivamente oppure no.