'Chef for Burkina', a Roma la charity dinner con chef d'eccezione

Roma, 18 giu. (askanews) - Beneficenza a colpi di fornelli. Si intitola "Chef for Burkina" la charity dinner che si terrà martedì 25 giugno 2019 alle ore 20.30 nella splendido roof garden del "The Hive Hotel" di via Torino, a Roma, in rione Monti, con vista sulla Basilica di Santa Maria Maggiore. Due chef di respiro internazionale, Alessandro Circiello, noto volto tv di Buongiorno Benessere (Rai1) e presidente della Federazione Italiana Cuochi Lazio, e il maestro pastaio Raimondo Mendolia (suoi corner anche a Londra, Mosca e Lugano), si esibiranno nei rispettivi shoowcooking durante la serata promossa dalla Comunità Missionaria di Villaregia (www.cmv.it) grazie al sostegno dell'Hotel The Hive di Roma.Al termine delle performance culinarie, i partecipanti potranno gustare i piatti degli chef in una location davvero suggestiva. Alessandro Circiello realizzerà cubi di pollo con estratto di piselli, prosciutto, ravanelli e limone. Raimondo Mendolia - che arriverà direttamente dal suo laboratorio di Firenze - realizzerà i tortelloni Pastathletic (a basso indice glicemico) ripieni di guance di vitello brasato e borragine, con crema di parmigiano 36 mesi e balsamico di Modena stravecchio. La torta, una millefoglie con crema Chantilly e fragole di bosco, sarà realizzata dalla storica pasticceria "Dolci desideri" di Monteverde, frequentata dai vip del quartiere romano.L'intero ricavato della serata sarà devoluta al progetto "Seminando Futuro per Tutti" in Burkina Faso, progetto della Comunità Missionaria di Villaregia nato per favorire l'autosussistenza di famiglie e agricoltori delle periferie di Ouagadougou, la capitale, dove i missionari operano al fianco della popolazione in difficoltà. Il progetto prevede la realizzazione di orti familiari, pozzi, attività di microcredito.Per info e prenotazioni: http://www.cmv.it/it/cmv/website/sostieni-la-missione/seminando-futuro-per-tutti