Chef Circiello rieletto presidente Federcuochi Lazio

Roma, 21 mar. (askanews) - Alessandro Circiello è stato eletto, per il terzo mandato consecutivo, Presidente della Federazione Italiana Cuochi del Lazio. Quarant'anni, chef televisivo amato anche da star internazionali come Rania di Giordania, Vladimir Putin, Madonna, Monica Bellucci e lo sceicco Adel Abuljadayel; Alessandro Circiello è stato scelto all'unanimità da un'assemblea di oltre duemila soci."Sono onorato della rinnovata fiducia espressa dai colleghi del Lazio - ha dichiarato Circiello -. Per i prossimi quattro anni continuerò nel mio impegno a favore della sana e corretta alimentazione e della sicurezza alimentare". Il primo appuntamento importante in calendario sarà il 7 aprile prossimo: "Al Vinitaly di Verona firmerò, con il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l'assessore all'Agricoltura Enrica Onorati, un protocollo di collaborazione per promuovere l'agroalimentare del Lazio in Italia e nel mondo".