Chef Bottura, 'forza E-R, ci rialzeremo più forti di prima'

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Forza Emilia-Romagna. Ci rialzeremo più forti di prima". Lo scrive sui social Massimo Bottura, chef del ristorante, tre stelle Michelin, Osteria Francescana a Modena e cuoco di fama globale. "Dopo - continua Bottura - terremoti, tornadi, pandemie, ora le alluvioni! Dobbiamo solo aiutarci l'un l'altro e come una radice rinasceremo, ricostruiremo, rifioriremo!". E in inglese Bottura vuole rassicurare il mondo scrivendo "We will rebuilt and we will be Stronger than ever". Ricostruiremo e saremo più forti che mai - dice - a sottolineare lo sprone alla ripartenza. (ANSA).