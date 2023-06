La scomparsa della piccola Kata: sgomberato il palazzo occupato. Il messaggio: "Sono con lei in Germania ora"

Mentre resta in piedi il mistero della scomparsa di Kata, la bimba di 5 anni di origine peruviana sparita dal palazzo occupato da decine di famiglie in cui viveva anche la sua, le forze dell'ordine provvedono allo sgombero dell'Hotel Astor. Lo sabile in via Maragliano a Firenze occupato dal settembre scorso soprattutto da peruviani e rumeni.

Mesi di occupazione abusiva e tensioni tra famiglie

Lo sgombero è coordinato dalla Questura presente anche con il dirigente e il personale della Digos. Sul posto anche i Vigili del fuoco che sono entrati con l'attrezzatura per poter aprire le porte eventualmente trovate chiuse. La risistemazione della famiglie sgomberate, da quanto spiegato, è a cura dei servizi sociali del Comune di Firenze. Il provvedimento il sequestro preventivo dello stabile abusivamente occupato, il 19 settembre 2022, da 54 persone suddivise in 17 nuclei familiari e tra cui 19 minori. I sopralluoghi compiuti dalla pg il 28 maggio scorso a seguito del tentato omicidio di un cittadino dell'Ecuador che precipitò da una finestra del terzo piano del palazzo, ricorda la procura, e ora per l'ipotizzato sequestro della piccola Kata, "hanno confermato la presenza nell'immobile di numerosi nuclei familiari". La Procura ha ipotizzato il reato di invasione di edifici.

Il punto sulle indagini

A una settimana dalla scomparsa di Kataleya Alvarez, 5 anni, gli inquirenti continuano a interrogare gli abitanti della struttura - a cominciar dai genitori di Kata, ascoltati a lungo dai pm Christine Von Borries e Giuseppe Ledda, poi altre due donne. Ancora non ci sono indagati ma si segue con sempre maggiore convinzione la pista del rapimento. Nelle scorse ore un uomo avrebbe chiamato la mamma della piccola da un numero schermaro facendole ascoltare una voce infantile che pronunciava parole confuse tra le lacrime. La madre non è riuscita a riconoscere di chi fosse quella voce. Una delle ipotesi degli investigatori è che Kata sia stata messa dentro un borsone o un trolley e portata via. L'avvocato che difende la mamma di Kata, Daica Rometta, ha rinunciato all'incarico lamentando continue interferenze esterne. Si attendono anche i rilievi della Scientifica sugli effetti personali della bambina a cominciare dal suo spazzolino. C'è poi il giallo di un commento comparso su Facebook e poi cancellato mentre era in corso a Firenze la manifestazione per il ritrovamento della piccola che potrebbe essere stata rapita nell'ambito di un regolamento di conti: "Sono con lei ora in Germania. Se hai bisogno scrivimi in privato".