Che cosa ci ha detto il sindaco di Macerata sulla sentenza Traini

Roma, 3 ott. (askanews) - Il 3 febbraio scorso Luca Traini correva all'impazzata tra le vie di Macerata, sparando ai migranti, sei i feriti. Il giorno prima un nigeriano era stato arrestato per l'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne di origine romana fuggita da una comunità di recupero, il suo corpo fatto a pezzi e chiuso in un trolley abbandonato nella zona industriale di via Pollenza.Macerata una comunità segnata che cerca la pacificazione. Oggi Luca Triani è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per strage con l'aggravante dell'odio razziale. Ecco cosa ci ha detto il sindaco di Macerata, Romano Carancini: "La sentenza è un tassello verso la pacificazione. Apprezzo che la giustizia abbia fatto il proprio corso con una sentenza che condanna un fatto grave assolutamente inaccettabile per un paese e che ha mortificato la civiltà di una città, di un territorio e di un intero Paese. Inconcepibile sparare a delle persone pensando di farsi giustizia da solo, doveva essere punito per questo il comune si è costituito parte civile. Ma non c'è soddisfazione o valutazione sulla natura del reato, rispettiamo la decisione e siamo convinti che sia stata puntuale e sarà adeguatamente motivata".Quale significato ha questa sentenza per la città? "Confido che questo sia un altro capitolo che si chiude rispetto alle vicende di gennaio e febbraio, che possa rafforzare il cammino faticoso ma che procede e va avanti, che la comunità maceratese sta facendo per ritrovarsi, per come siamo e non per come da quei fatti siamo stati riflessi all'esterno. Confido che questo passaggio contribuisca a far ritrovare un clima di pacificazione, integrazione, tolleranza". Ma manca ancora un altro tassello, oltre al lavoro della comunità, l'altra faccia della medaglia del processo Traini: "Il giudizio sulla morte di Pamela Mastropietro, quando ci saranno le condanne ai responsabili, quando ci sarà giustizia anche per Pamela, allora avremmo fatto un passo importante per il completamento di questo cammino, per ritrovarsi in una comunità".In questi mesi c'è stato un lavoro delle istituzioni e dei cittadini - spiega il sindaco - per ricostruire questa comunità, un lavoro fatto alla vecchia maniera nelle piazze: "In questi mesi abbiamo curato ogni giorno la vita quotidiana della città, con iniziative per favorire il ritrovarsi della persone nelle piazze, la partecipazione agli eventi. Trovarsi insieme faccia a faccia e non aggredirsi tarmite una tastiera", perché per il sindaco di Macerata "l'odio che corre sui social, lontano dai volti e dalle persone vere alimenta un clima pericoloso, gli haters sui social sono un acceleratore di violenza. Ci facciamo usare dai social e non li usiamo".Così a macerata sono ripartiti dal basso, dal centro fisico della città, dalle piazze dove ci si può ritrovare, moltiplicando le iniziative culturali e gli eventi, "Tra poco inauguriamo una straordinaria mostra Del pittore cinquecentesco Lorenzo Lotto, con quadri che arriveranno dal Prado, dalla National Gallery, da San Pietroburgo", dice con ritrovato orgoglio il sindaco: "Sarà la mostra più importante delle Marche del 2018".E i migranti? "Non va più di moda ma vogliamo continuare ad accogliere perché pensiamo che l'accoglienza sia un pezzo d'identità della citta. Lo vogliamo fare nella sicurezza, l'accoglienza non è incompatibile con la sicurezza. In questi mesi abbiamo lavorato anche su questo livello, e questo è un altro dei fili che ci portano a quel clima che vogliamo di pacificazione, tranquillità".Ma qualcosa nella comunità migrante è cambiato. Il sindaco di Macerata spiega che dopo il raid di febbraio è stata attivata la clausola di salvaguardia, e il numero dei migranti presenti sul territorio è più che dimezzato: ci sono 110 persone nel sistema di accoglienza Sprar e circa 70 nei centri Cas, ce n'erano 350 al momento del raid. "Non molti anche allora per la verità su circa 43mila abitanti", sottolinea il sindaco Carancini che però non nasconde la "zona grigia", "il problema di coloro che escono dal sistema di accoglienza perché non ricevono il riconoscimento dell'asilo e diventano manovalanza dell'illegalità, dello spaccio". Oggi la diminuzione del numero dei migranti e una serie di azioni preventive e repressive, hanno ridotto la zona grigia: "I migranti ora a Macerata vivono più tranquilli e integrati e i cittadini sono meno diffidenti, il livello di guardia, di paura si è abbassato".