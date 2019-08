Le ruspe di Salvini a Bologna: via allo sgombero del centro sociale Xm24

Come sempre avviene è l'alba ad accogliere le operazioni di polizia. Alle 5.30 del mattino agenti in tenuta antisommossa insieme a militari dell'Arma con le ruspe si sono presentati davanti al centro sociale Xm24 in via Fioravanti a Bologna. Lo spazio pubblico autogestito è stato circondato mentre diversi militanti si sono asserragliati sul tetto con bandiere e strisiconi, pronti alla resistenza contro lo sgombero. Ma il ministro dell'Interno, come nella migliore retorica di destra, ha dichiarato guerra ai centri sociali realizzati negli spazi pubblici occupati: l'ex mercato ortofrutticolo va sgomberato. La riqualificazione dell'area prevede infatti la realizzazione di un complesso residenziale in coabitazione.

Davanti allo stabile, una cinquantina di attivisti a dare man forte a quelli restati all'interno della struttura. Un muro umano a reggere la rete che transenna l'edificio. Fuochi d’artificio, striscioni e cori per manifestare il dissenso contro uno sgombero che getta all'aria 16 anni di attività politica e culturale realizzata in "autogestione" nell'ex mercato ortofrutticolo della Bolognina, occupato nel 2002.

La ruspa nel centro sociale

Nel cortile del centro sociale, dove ci sono anche i Vigili del fuoco, è stata fatta entrare una ruspa. Quando il mezzo é entrato in azione, gli attivisti all'esterno, radunati in un parco, hanno iniziato a spingere le reti che delimitano l'area esterna dell'edificio. Il centro sociale era già stato al centro dell'attenzione comunale perché da alcuni anno si cercava di trovare una soluzione alternativa e dirottare l'Xm24 su un altro stabile della città. Ma l'accordo non lo si è mai raggiunto. Del resto la struttura era stata al centro delle polemiche perchPé la Soprintendenza uole salvare i murales realizzati nelle pareti esterne per il loro pregio artistico. Ma la direzione del centro sociale per protesta aveva cancellato alcune opere proprio per sensibilizzare le istituzioni sull'incorerenza della volontà di salvare la street art con la propettiva dello sgombero. Di fatto la mercificazione di un concetto artistico legato alla gestione libera degli spazi artistici.

Da parte sua il ministro dell'Interno esulta attraverso i social. "Buongiorno Amici. Forze dell'Ordine impegnate fin dall'alba nello sgombero a Bologna del centro sociale Xm24. Molto bene, la musica è cambiata: ordine, legalità e democratiche RUSPE!"scrive il vicepremier Salvini sulla sua pagina Facebook.