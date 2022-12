Cellulari banditi in classe, gli studenti: "La repressione non e' mai la risposta"

Il cellulare in classe? "Lo uso solo nelle pause", dice Elisa, studentessa del liceo Mamiani di Roma. "Sta all'educazione di ognuno a cui la scuola dovrebbe educare", spiega commentando la circolare firmata dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, contenente le indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e di analoghi dispositivi elettronici nelle classi, con la conferma del divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni. "A me capita per guardare l'ora o dare un'occhiata alle notifiche, ma no, non lo uso. E poi puo' essere uno strumento utile, lo usiamo spesso per la didattica", aggiunge Noemi. "Sono contrario alla confisca, penso che uno studente alla maggiore eta' sia in grado di decidere in autonomia", aggiunge Francesco. "Nella mia classe lo usano, ma il divieto non ha senso", dice Filippo.