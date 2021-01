Cei: i valori della fede aiutano in questo tempo di pandemia

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Appello della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ai ragazzi e alle famiglie per la scelta dell'ora di religione a scuola. "L'insegnamento della religione cattolica si pone nell'orizzonte degli interrogativi esistenziali, che sorgono anche nei nostri ragazzi. In un tempo in cui la pandemia da Covid-19 ci sta ponendo di fronte problemi inediti per l'umanità - si legge in un documento dei vescovi -, pensiamo che le generazioni future potranno affrontare meglio anche le sfide nel campo dell'economia, del diritto o della scienza se avranno interiorizzato i valori religiosi già a scuola". "Una solida preparazione nell'ambito religioso - sottolinea ancora la Cei - consente di apprezzare il mondo guardando oltre le apparenze, di non accontentarsi delle cose materiali puntando piuttosto a quelle spirituali, di confutare le false superstizioni escludendo ogni forma di violenza in nome di Dio, di allenarsi al dialogo sempre rispettoso dell'altro, di formare una coscienza matura imparando a crescere tenendo conto degli altri e soprattutto dei più deboli". (ANSA).