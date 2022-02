Cei, a Firenze per Forum Mediterraneo oltre 120 tra sindaci e vescovi -2

Roma, 10 feb. (askanews) - Cinque giorni per parlare di Mediterraneo e dei popoli che vi abitano. Sarà questo il Forum "Mediterraneo frontiera di pace" che si svolgerà a Firenze dal 23 al 27 febbraio prossimi con la pertecipazione circa 60 sindaci delle maggiori città dei paesi che si affacciano sul Mare nostrum e altrettanti vescovi. Un incontro, quello presentato oggi a Roma, che vedrà riuniti insieme rappresentanti laici e cattolici di circa 20 paesi che si riuniranno in due distinte assemblee prima di confluire in un'unica assise che produrrà una "Carta del Mediterraeo", un documento che sarà presentato a Papa Francesco e alle autorità pubbliche con proposte e richieste per giungere a rimettere al centro un'area che resta strategica per il futuro del mondo "nel segno della fraternità"."Difficie ora stabilire cosa conterrà il documento. - ha spiegato oggi nel corso di una conferenza stampa a Roma, il presidente della Conferenza episcopale italiana, card. Gualtiero Bassetti - Sarà il frutto di una riflessione comune tra vescovi e amministratori ma posso già dire che uno dei temi che conterrà, sarà quello della cittadinanza e della necessità di un rilancio anche sotto l'aspetto culturale". Roma, 10 feb. (askanews) - "Occorre una nuova concezione dell'Europa - ha aggiunto il porporato - come quella che ispirava La Pira. Ricordo solo che questo bacino è la confluenza di ben tre continenti con almeno 25 nazioni rappresentate. Il Mediterraneo è anche segno di ciò che è positivo e non solo di problemi per l'umanità. Per noi cristiani poi ha il sapore di una vocazione e di una missione come ci insegnano anche le storie di santi come Francesco e Benedetto. Se nel mondo si contano una trentina di civiltà, più di venti sono nate intorno al Mediterraneo. Questa è la portata di una vocazione di civiltà che oggi, più che mai in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, occorre esplicitare. Giorgio La Pira lo aveva capito ed ha agito anche politicamente per rilanciare un discorso di pace e fraternità che va oltre certi confini per arrivare in tutto il mondo".Anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha ispirato e organizzato il Forum sul versante dei sindaci, ha aggiunto che quello dell'area mediterranea resta "un tema cruciale. Non si tratta solo di un luogo geografico - ha detto nel corso della conferenza stampa in collegamento da Firenze perchè, ha spiegato, positivo al Covid - ma di una vera culla della civiltà ed un grande teatro politico. Certamente da Firenze partirà un appello molto forte all'Europa che in questi anni ha fatto finta che il Mediterraneo non esistesse o quasi, non dando le risposte che ci si attendeva su questioni come le migrazioni, le crisi politiche o ambientali con la desertificazione di intere aree".Secondo il sindaco non "sarà banale che ad esprimersi e pronunciarsi saranno sindaci di città come Istanbul o Gersalemme".