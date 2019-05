Cedric Herrou non può venire in Italia

(ANSA) - LECCE, 17 MAG - Cedric Herrou, l'agricoltore francese che ha aiutato migliaia di migranti alla frontiera con l'Italia, non può partecipare a Sabir, il festival delle culture mediterranee in corso in questi giorni a Lecce, perché spiega la moglie Marion, "L'Italia gli è proibita". Questa sera il festival Sabir ha in programma la proiezione di 'Libero', il film documentario di Michel Toesca che ne racconta la storia. L'agricoltore solidale dal 2015 ha accolto i migranti di passaggio nella sua valle Roja, tra Francia e Italia, fornendo loro vitto, alloggio, assistenza legale e anche passaggi in auto. Fermato dalla polizia e processato numerose volte, l'agricoltore è diventato un caso giudiziario in Francia: la Corte costituzionale ha escluso la punibilità per l'aiuto umanitario. Ma resta illegale l'assistenza all'ingresso irregolare. Per questo motivo il contadino no-border ha bisogno dell'ok di un giudice per uscire dal suo Paese.