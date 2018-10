Mancata manutenzione o troppi tifosi ubriachi a saltarci sopra? Il giallo della scala crollata nella metro

"Erano sbronzi e ci saltavano sopra, urlando cori da ultras". "Impossibile, avrebbe dovuto reggere anche a quelle sollecitazioni, a meno che non siano stati fatti per bene tutti i controlli". A quale delle due versioni credere? Lo diranno le indagini e le perizie tecniche in corso sulla scala mobile della fermata Repubblica della metro di Roma, crollata poco prima della partita che vedeva impegnata la squadra giallorossa contro il Cska di Mosca in Champions League. Questo il bilancio dell'incidente: 24 feriti, di cui almeno 7 in codice giallo, uno di loro ha perso un piede. Tutti tifosi russi, travolti dal cedimento della scala mobile. La sindaca Virginia Raggi, arrivata ieri sul luogo del crollo attorno alle 21, si è mantenuta cauta: citando le prime testimonianze che davano il gruppo nutrito di supporter intento a saltare sulla scala fino al cedimento, ma evitando di dare giudizi e dicendo di attendere l'esito degli accertamenti.

Il gancio spezzato

La manutenzione di quel tipo di struttura viene fatta dall'Atac a cadenza mensile. E una scala mobile che porta alla stazione di una metropolitana, con migliaia di persone che ci stanno sopra ogni giorno, è fatta, a dire dei tecnici, per durare almeno 30 anni. Quella struttura d'accesso alla fermata sotto sequestro ha una decina d'anni. Relativamente giovane. Le prime verifiche tecniche porterebbero all'ipotesi del gancio che si spezza con il sistema di controllo dello scorimento del nastro che impazzisce. Perché sia accaduto è tutto da spiegare. Ma da quanto registrato dalle telecamere di sicurezza (una che sovrasta la scala, l'altra ai piedi della stessa, sequestrate dagli inquirenti) è chiaro quanto la scala mobile proceda ad una velocità insolita, tanto che alcuni di quelli che ci stavano sopra saltano sul nastro divisorio che la separa da quella a fianco.

I controlli sempre più rari

Mentre altre testimonianze e la visione dei filmati ridimensionano la prima versione, quella dei tifosi ubriachi e fuori controllo che saltavano in massa sulla scala fino a farla crollare, resta la domanda: la manutenzione una volta al mese, più il controllo aggiuntivo ogni tre, bastano a scongiurare un incidente del genere? I sindacati e i tecnici interpellati concordano sulla stranezza dell'incidente, e confermano che un tempo le scale mobili funzionavano 20 ore su 24, le altre 4 erano riservate proprio a manutenzione e controlli quotidiani. Poi passati, appalto dopo appalto, ad uno al mese. Il Comune ha da tempo annunciato un piano di interventi speciali di manutenzione, e di adeguamento delle strutture, che partirà nel 2019 e costerà 8,6 milioni di euro. Ma sia i Vigili del Fuoco che i tecnici intervenuti trovano l'incidente davvero strano,considerando che le scale sono costruite per reggere un carico considerevole con l'ipotesi di portare senza problemi almeno due persone per ogni gradino. Ma nel mezzo c'è anche la crisi finanziaria dell'Atac, l'azienda di trasporti capitolina a un passo dal fallimento, poi in concordato preventivo, poi in una difficile situazione "in transizione" che i Cinque Stelle arrivati al governo della Capitale si sono trovati a gestire. Tra bus che esplodono in piena città, controlli risicati e denunce di furti di carburanti nei depositi.