Cede una grata del parcheggio dell'ospedale San Raffaele, un uomo precipita per 13 metri: è grave

Un uomo è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano dopo essere precipitato nel vuoto a causa di una grata che ha ceduto al peso del malcapitato. L’uomo, un 55enne di Monza, ha fatto un volo di oltre 13 metri. Stando a quanto riferito dalla polizia, intervenuta sul posto, l’incidente si è verificato intorno alle 22:30 di venerdì. L’uomo era andato a trovare il figlio ricoverato nella struttura e stava camminando tra l’ospedale e l’hotel Rafael quando, passando sopra a una grata, saldata su un’altra, è precipitare nel vuoto, finendo nel sottostante parcheggio del nosocomio. La vittima ha riportato numerose fratture multiple, tra cui quella del bacino e delle caviglie, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita. Le autorità hanno effettuato gli accertamenti del caso e ora ricostruiscono la dinamica dei fatti. A chiamare i soccorsi è stato il gestore del parcheggio, che ha sentito il tonfo e poi le richieste di aiuto.