CC ucciso: il derubato,'soldi per borsa'

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Mi hanno rubato la borsa. Ho chiamato questi ragazzi e mi chiedono un riscatto di soldi. Devo fare una denuncia". A dirlo Sergio B., l'uomo derubato dello zaino che ha innescato l'operazione sfociata nella morte del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. "Dentro ho i documenti, non dico i soldi... Se potete venire almeno vi do il numero così se mi rispondono potete rintracciarli", dice nella registrazione della telefonata al Nue 112. A contattare i carabinieri è inizialmente una donna spiegando che accanto a lei c'era una persona derubata a cui i ladri chiedevano tra gli 80 e i 100 euro per riavere la borsa. Poi passa il telefono a Sergio B. che racconta come sarebbero andate le cose. "Sono a piazza Gioacchino Belli - dice l'uomo chiedendo l'intervento dei carabinieri - Almeno vi do il numero e se vi rispondono provate a rintracciarli. Così gli dico 'vi do i soldi'", aggiunge l'uomo.