Cc ucciso:17 gennaio processo in Cassazione per Hjorth e Elder

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - E' fissato per il 17 gennaio prossimo in Cassazione il processo a carico dei due ragazzi americani accusati dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, avvenuto a Roma nel luglio del 2019. In appello i giudici avevano ridotto le condanne per i due imputati dopo l'ergastolo di primo grado. In particolare per Lee Elder Finnegan la pena è passata a 24 anni di carcere, per Gabriele Natale Hjorth a 22 anni. (ANSA).